Lionel Messi kadro dışı bırakıldı! PSG, Suudi Arabistan'a izinsiz giden Arjantinlinin cezasını kesti

Lionel Messi, Suudi Arabistan'a izinsiz bir seyahat yaptığı için PSG tarafından kadro dışı bırakıldı.

Lionel Messi iki hafta sahalarda yok

Ne antrenmanlara çıkacak ne de iki hafta maaş alacak

PSG cezayı kesti

NE OLDU? RMC Sport ve L'Equipe'in bilgilerine göre, ailesiyle birlikte Suudi Arabistan gezisine çıkan Lionel Messi, PSG'de iki hafta kadro dışı bırakıldı. Arjantinli yıldız, Troyes ve Ajaccio maçlarında oynamayacak. Takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi, PSG ile son maçına geçtiğimiz hafta çıkmış olabilir.

NE YAŞANDI? Ligin bitimine 5 hafta kala PSG, 75 puanda kalırken en yakın takipçisi Marsilya, Auxerre'yi 2-1 yenerek Paris ekibi ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Yenilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaparken, Lionel Messi ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti. Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapıyor. Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Messi ve ailesinin Suudi Arabistan'da eğlenmesinden mutluyum." dedi.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz kontrat yenilemedi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Ahmed AlKhateeb Twitter