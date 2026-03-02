USWNT 2026 TV programı: Maçlar, sonuçlar, canlı yayın ve ABD kadın takımını nasıl izleyebileceğiniz

Amerika Birleşik Devletleri kadın milli takımı, 2024 yılında yeni bir döneme girdi ve Emma Hayes, tam da buna ihtiyaç duyan bir gruba anında etki yarattı. Yeni görevine başladıktan birkaç hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü ABD'yi Olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına bir mesaj gönderdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası'ndan en erken elenmesini yaşadı ve bunun sonucunda Vlatko Andonovski baş antrenörlük görevinden ayrıldı. Takımın bu kadar kısa sürede şampiyonluk seviyesine geri dönmesi, ülke için büyük bir sevinç oldu. Şimdi, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar bolca zaman olduğu için Hayes, bu heyecan verici genç nesil oyuncuları geliştirmeye odaklanabilir ve onların Dünya Kupası'na hazır olmalarını sağlayabilir.

GOAL, USWNT'nin programı, maçları ve sonuçları ile 2026'da takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...