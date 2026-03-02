Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Çeviri:

USWNT 2026 TV programı: Maçlar, sonuçlar, canlı yayın ve ABD kadın takımını nasıl izleyebileceğiniz

2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri maçları da dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin yılını kapsayan eksiksiz bir rehber.

Amerika Birleşik Devletleri kadın milli takımı, 2024 yılında yeni bir döneme girdi ve Emma Hayes, tam da buna ihtiyaç duyan bir gruba anında etki yarattı. Yeni görevine başladıktan birkaç hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü ABD'yi Olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve yeni Dünya Kupası döngüsü başlarken kadın futbolunun geri kalanına bir mesaj gönderdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan takım, 2023'te Avustralya'da Kadınlar Dünya Kupası'ndan en erken elenmesini yaşadı ve bunun sonucunda Vlatko Andonovski baş antrenörlük görevinden ayrıldı. Takımın bu kadar kısa sürede şampiyonluk seviyesine geri dönmesi, ülke için büyük bir sevinç oldu. Şimdi, bir sonraki büyük turnuva olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadar bolca zaman olduğu için Hayes, bu heyecan verici genç nesil oyuncuları geliştirmeye odaklanabilir ve onların Dünya Kupası'na hazır olmalarını sağlayabilir.

GOAL, USWNT'nin programı, maçları ve sonuçları ile 2026'da takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    USWNT'nin 2026'da hangi maçları var?

    USWNT, Ocak ayında iki dostluk maçı ile yıla başladı. Paraguay ve Şili'yi ağırlayan takım, 2026'ya son derece olumlu bir başlangıç yapmak için iki maçta da üstün bir performans sergiledi. Özellikle Şili'ye karşı kazanılan zafer dikkat çekti, çünkü bu zafer, takımın 20 yılı aşkın süredir en deneyimsiz kadrosu tarafından elde edildi.

    • Reklam

  • 2026 yılında USWNT'nin programı nedir?

    ABD Futbol Federasyonu, USWNT'nin 2026 takviminde üç resmi maç daha düzenleyecek. Mart ayında geri dönecek olan SheBelieves Cup'ta, Olimpiyat şampiyonu ABD, Arjantin, Kanada ve Kolombiya ile karşılaşacak. Bunu, ABD'nin CONCACAF W Şampiyonası'na katılacağı Kasım ayı da dahil olmak üzere dört resmi uluslararası ara takip edecek. Bu turnuvada ilk dört sırayı alan takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak, ayrıca kıtalararası play-off turnuvasında iki yer daha kazanılabilecek.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    2026'da USWNT'yi nasıl izleyebilirim?

    USWNT'nin yayın hakları erkek takımınınkiyle aynıdır ve birkaç ağ arasında paylaşılmıştır. İngilizce konuşan izleyiciler için haklar Warner Bros ve Discovery Sports'a aittir ve tüm maçlar Peacock ve Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Maçların yaklaşık yüzde 50'si TNT Sports kanallarında da canlı olarak yayınlanmaktadır.

    Turner kanalları, Sling TV ve DirecTV Stream gibi yayın hizmetleri aracılığıyla izlenebilir.

    İspanyolca konuşan izleyiciler için haklar şu anda Telemundo Deportes'e aittir ve maçlar Peacock, Telemundo ve Universo'da yayınlanmaktadır.

    USWNT'yi izlemek için en iyi paketler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

    USWNT'yi Peacock'ta canlı izleyin
    Bugün abone olun

  • 2026 yılında USWNT maçları ve sonuçları

    TarihSaatMaçYarışmaYer
    24 Ocak14:30 PT / 17:30 ETUSWNT 6-0 ParaguayHazırlıkDignity Health Sports Park, Carson
    27 Ocak19:00 PT / 22:00 ETUSWNT 5-0 ŞiliHazırlıkHarder Stadyumu, Santa Barbara
    1 Mart14:00 PT / 17:00 ETUSWNT 2-0 ArjantinSheBelieves KupasıGeodis Park, Nashville
    4 Mart15:45 PT / 18:45 ETABD Kadın Milli Takımı - KanadaSheBelieves KupasıScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 Mart12:30 PT / 15:30 ETABD Kadın Milli Takımı - KolombiyaSheBelieves KupasıSports Illustrated Stadyumu, Harrison

    2026 yılına ait diğer maçlar zamanı geldiğinde duyurulacaktır.

SheBelieves Cup
ABD crest
ABD
USA
Kanada crest
Kanada
CAN
0