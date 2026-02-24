Goal.com
Robert Lewandowski Barcelona 2025-26 Super CupGetty
Robert Lewandowski, MLS takımı Chicago Fire'dan 'çok iyi' bir transfer teklifi almasına rağmen, Barcelona ile sözleşmesini uzatmak için gol hedefleri belirledi

Robert Lewandowski, Barcelona'dan serbest oyuncu olarak ayrılmak istemiyor ve sözleşmesinin uzatılmasına yardımcı olacak bir gol hedefi belirlediği bildiriliyor. 37 yaşındaki üretken Polonyalı forvetin, MLS takımı Chicago Fire'dan "çok iyi" bir teklif aldığı söyleniyor. Lewandowski, Amerika Birleşik Devletleri'ne transferini erteleyip Katalonya'da kalmaya hazır.

  • Lewandowski serbest oyuncu statüsüne doğru ilerliyor

    Ancak, kararlar Lewandowski'nin elinden alınabilir. Şu anda, Camp Nou'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu, bir başka Dünya Kupası finallerinin de yer alacağı yaz aylarında serbest transfer döneminin başlayacağı anlamına geliyor.

    Lewandowski'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Polonya, Avusturya ile oynayacağı eleme play-off yarı final maçı için hazırlık yaparken, Lewandowski o tarihte en büyük uluslararası sahnede yer almayı umuyor.

    İdeal bir dünyada, eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih forveti, ülkesine olan yükümlülükleri sona erdiğinde Barcelona'ya geri dönecektir. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nde kök salma ihtimali var.

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty

    MLS ve Suudi Profesyonel Ligi'nden ilgi gösterildi

    Sport, Chicago Fire'ın Lewandowski ile anlaşmaya varmak için "çabalarını yoğunlaştırdığını" iddia ederken, büyük harcamalar yapan Suudi Pro Ligi takımları "milyonlarca dolarlık tekliflerinin Polonyalı milli oyuncunun ailesinin tereddütlerini aşmasını umuyor".

    Lewandowski ise olduğu yerde kalmayı tercih ediyor. Lewandowski ile yakın ilişkisi olan Polonyalı gazetecilerden Mateusz Borek, tecrübeli forvetin yeni bir maceraya atılmak istemediğini ve Barcelona'da kendini kanıtlamak istediğini iddia ediyor.

    Moc Futbolu'ya şunları söyledi: "Robert'ın oyununda biraz kıvılcım eksik. Levante karşısında 66 dakika oynadı, 18 kez topa dokundu ve iki şut çekti. Sahadan ayrılırken Lehçe küfür etti, yani Hansi Flick'in kararından memnun değildi."

    Borek şunları ekledi: "Bence şu anda kafası karışık. Chicago Fire'dan çok iyi bir mali teklif aldı ve Suudi Arabistan'dan da teklifler geleceğini biliyor, ama kalmak istiyor. Karısı Barselona'da birkaç iş kurdu, yeni bir evleri var ve çocukları mutlu. Bir teklif almak ya da en azından 'oyun bitti' mesajını net bir şekilde almak istiyor."

  • Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşme uzatma hedefindeki gol hedefi

    Barça yeni şartların sunulmasını dışlamadı, ancak uzatmanın tüm taraflar için en iyi seçenek olacağına ikna edilmesi gerekiyor. Lewandowski geçen sezon tüm turnuvalarda 42 gol attı, ancak bu sezon sadece 13 gol kaydetti.

    Borek, Lewandowski'nin hedefleri hakkında şunları söyledi: "Robert'ın, sezon sonuna kadar 10 gol atarsa Barça'nın kendisine yeni bir sözleşme teklif edebileceğini düşündüğü söyleniyor."

    2025-26 sezonunda Lewandowski'nin 10 gol atması için hala yeterli sayıda maç var. Barca'nın La Liga şampiyonluğunu korumak için 13 maçı kaldı, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna yükseldi.

    Lewandowski'nin iç ve kıtasal maçlarda öne çıkacağının garantisi yok, çünkü teknik direktör Hansi Flick genellikle alternatif santrfor seçeneklerini tercih ediyor.

    Alman teknik adam, Lewandowski'nin durumu hakkında şunları söyledi: "Konuştuk; sezonun sonuna henüz gelmedik, odaklanmaya devam etmesi ve keyfini çıkarması gerekiyor. Daha fazla süre almak istediğini biliyorum, ama işini iyi yapıyor ve umarım mevcut durumdan ve kulüpten memnun kalır. Şu anda bunu konuşmanın zamanı değil ve hepimiz kulübün durumunu biliyoruz, ama işleri doğru yaptığımız için rahatım."

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Lewandowski'nin rekoru: Barcelona için attığı goller ve kazandığı kupalar

    Lewandowski, 2022 yazında Bayern'den Barça'ya transfer oldu. 178 maçta 114 gol atan Lewandowski, Blaugrana'nın iki La Liga şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu. Yaşlanmayan Polonyalı oyuncu, Portekizli GOAT Cristiano Ronaldo'nun izinden giderek 40. yaş gününü ve hatta belki de daha fazlasını geçene kadar oynamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

