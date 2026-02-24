Robert Lewandowski, MLS takımı Chicago Fire'dan 'çok iyi' bir transfer teklifi almasına rağmen, Barcelona ile sözleşmesini uzatmak için gol hedefleri belirledi

Sport, Chicago Fire'ın Lewandowski ile anlaşmaya varmak için "çabalarını yoğunlaştırdığını" iddia ederken, büyük harcamalar yapan Suudi Pro Ligi takımları "milyonlarca dolarlık tekliflerinin Polonyalı milli oyuncunun ailesinin tereddütlerini aşmasını umuyor".

Lewandowski ise olduğu yerde kalmayı tercih ediyor. Lewandowski ile yakın ilişkisi olan Polonyalı gazetecilerden Mateusz Borek, tecrübeli forvetin yeni bir maceraya atılmak istemediğini ve Barcelona'da kendini kanıtlamak istediğini iddia ediyor.

Moc Futbolu'ya şunları söyledi: "Robert'ın oyununda biraz kıvılcım eksik. Levante karşısında 66 dakika oynadı, 18 kez topa dokundu ve iki şut çekti. Sahadan ayrılırken Lehçe küfür etti, yani Hansi Flick'in kararından memnun değildi."

Borek şunları ekledi: "Bence şu anda kafası karışık. Chicago Fire'dan çok iyi bir mali teklif aldı ve Suudi Arabistan'dan da teklifler geleceğini biliyor, ama kalmak istiyor. Karısı Barselona'da birkaç iş kurdu, yeni bir evleri var ve çocukları mutlu. Bir teklif almak ya da en azından 'oyun bitti' mesajını net bir şekilde almak istiyor."