Mohamed Salah, Suudi Pro Ligi ve MLS kulüpleri önemli bir transfer şartını yerine getirebilirlerse Liverpool'dan ayrılma olasılığı giderek artıyor

Salah, Aralık ayında Liverpool'un Leeds ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından kulüp tarafından "satıldığını" iddia ettiği patlayıcı bir çıkışın ardından Ocak ayında Anfield'dan ayrılacağına dair söylentilerle gündeme gelmişti.

Salah o sırada, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduğuma inanamıyorum" demişti. "Kariyerimde ilk kez üçüncü kez yedek kulübesindeyim. Çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum.

"Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Birinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık."

Salah daha sonra takım arkadaşlarından patlaması için özür diledi ve forvet Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'na gittikten sonra Ocak ayında ayrılması gerçekleşmedi. Firavunlar, turnuvanın yarı final aşamasında, sonunda şampiyon olan Senegal'e yenilerek elendi.