Getty Images Sport
Çeviri:
Mohamed Salah, Suudi Pro Ligi ve MLS kulüpleri önemli bir transfer şartını yerine getirebilirlerse Liverpool'dan ayrılma olasılığı giderek artıyor
- Getty Images Sport
Salah, Ocak ayında ayrılacağı söylentileriyle gündeme geldi.
Salah, Aralık ayında Liverpool'un Leeds ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından kulüp tarafından "satıldığını" iddia ettiği patlayıcı bir çıkışın ardından Ocak ayında Anfield'dan ayrılacağına dair söylentilerle gündeme gelmişti.
Salah o sırada, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduğuma inanamıyorum" demişti. "Kariyerimde ilk kez üçüncü kez yedek kulübesindeyim. Çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca ve özellikle geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum.
"Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Benim hissettiğim bu. Birinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık."
Salah daha sonra takım arkadaşlarından patlaması için özür diledi ve forvet Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'na gittikten sonra Ocak ayında ayrılması gerçekleşmedi. Firavunlar, turnuvanın yarı final aşamasında, sonunda şampiyon olan Senegal'e yenilerek elendi.
Salah'ın bu yaz ayrılma ihtimali 'giderek artıyor'
Salah, son haftalarda teknik direktör Arne Slot'un gözüne girerek Liverpool'un son beş lig maçının hepsinde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca, Premier Lig şampiyonu takımın Brighton'ı 3-0 mağlup ederek bir sonraki tura yükseldiği FA Cup maçında bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaşan isim oldu.
33 yaşındaki oyuncu, son altı maçında dört golün doğrudan parçası oldu ve bu sezon İngiltere'nin en üst liginde dört gol attı ve altı asist yaptı. Ancak Salah, ligde 29 gol atıp 18 asistle sezonu tamamladığı geçen sezonki başarısını yakalamakta zorlanıyor.
BBC Sport'a göre, yaz aylarında takımdan ayrılması "giderek daha olası" hale geliyor, ancak bu, Salah'ın yüksek maaş talebinin karşılanıp karşılanmayacağına bağlı. Reds'in yıldız oyuncusu, geçen yıl Liverpool ile yeni bir sözleşme imzalayan kaptan Virgil van Dijk ile birlikte kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu olduğu bildiriliyor.
Salah, Suudi Pro Ligi'nden birçok kulübün ilgisini çekiyor, ancak MLS takımlarının da oyuncunun durumunu takip etmesi nedeniyle Amerika'ya transfer olması da bir olasılık. Öte yandan, geçen hafta çıkan haberlere göre, hem oyuncu hem de kulüp için uygun bir teklif gelmezse Salah, Liverpool ile olan sözleşmesini sonuna kadar sürdürmekten memnun.
- AFP
Reds, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde zorlu rakiplerle eşleşti
Salah bu yaz Anfield'dan ayrılırsa, boynuna birden fazla şampiyonluk madalyası takarak bunu yapmak isteyecektir. Premier Lig şampiyonluğunu savunma şansı kalmayan Liverpool'un, iç sahada başarısız olan sezonunu kurtarmak için kupa müsabakalarına öncelik vermesi bekleniyor.
Kırmızılar önümüzdeki hafta iki kez Wolves'a konuk olacak, önce hafta ortası Premier League maçında, ardından FA Cup'ta beşinci tur maçında. Slot'un takımı ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşti, bu da Merseyside devlerine Türk devlerinden intikam alma şansı veriyor.
Galatasaray, lig aşamasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı penaltı golü, İstanbul'da iki takımı ayıran tek gol olmuştu.
Buna rağmen, Liverpool Şampiyonlar Ligi kura çekiminde daha zorlu bir gruba düştü. Galatasaray ile oynayacakları son 16 turu maçının galibi, çeyrek finalde PSG veya Chelsea ile karşılaşacak.
Liverpool, ilk dörtte yer alma umutlarını artırmak istiyor
Salah'ın Cumartesi öğleden sonra Liverpool'un West Ham'ı ağırlayacağı maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Slot, geçen hafta sonu Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup ettikten sonra son dört lig maçında üç galibiyet elde etti.
Hammers'ı yenmesi halinde Liverpool, ilk dört sırayı garantileme yarışında rakibi Manchester United ile puan eşitliği sağlayacak. United, Pazar günü Old Trafford'da Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Reklam