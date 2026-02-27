Getty
Marcus Rashford, Manchester United'a 'tembel ve isteksiz' bir dönüş yapacağı konusunda uyarıldı. Red Devils efsanesi, Barcelona transferinin yıldız oyuncunun zihniyetine bağlı olduğunu vurguladı
Barcelona transferi mi, Man Utd'ye dönüş mü: Rashford'un geleceği ne olacak?
İspanya'da çelişkili haberler, Barça'nın Rashford konusunda henüz bir karar vermediğini öne sürüyor. Her an devreye sokabilecekleri bir satın alma opsiyonuna sahipler, ancak bu maddenin 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) tutarındaki şartlarını yeniden müzakere etmek istedikleri söyleniyor. United, talep ettikleri fiyatı düşürmek istemiyor ve 28 yaşındaki forvetin geleceği belirsizliğini koruyor.
United'ın geçici teknik direktörlüğünü üstlenen Michael Carrick'in, Rashford'u Old Trafford'a geri getirmek istediği öne sürülüyor. İngiltere milli takımının oyuncusu, formunun zirvesindeyken hala çok şey sunabilir.
Rashford, Old Trafford'a geri dönerse hoş karşılanır mı?
United, Aston Villa ve Barcelona'ya kiralık transferleri onaylamadan önce bunu yeterince görmedi. Sharpe, BetBrain ile birlikte GOAL'a, Red Devils'ın tanıdık bir yüzü kadrosuna geri almayı düşünmesi gerekip gerekmediğini şöyle anlattı: "Marcus Rashford'un tam formunda, iyi oynadığı, futbolun tadını çıkardığı ve hem topun içinde hem de dışında takım için çok çalıştığı zamanları izlemeyi seviyorum. Eğer geri dönüp eski Marcus Rashford olabileceğini hissediyorsa ve her maçta yüzde 100 vermeye hazırsa, onu hemen geri alırdım. Ama önemli olan, kendini hoş karşılanmış hissedip hissetmediği.
“Kesinlikle kariyerinin başlarında gösterdiği performansı gösteremiyordu. Eğer geri dönüp, ayrılmadan önceki gibi biraz tembel ve isteksiz olacaksa, onu istemem. United'ın böyle bir oyuncuyu kaldırabileceğini sanmıyorum. Geri dönüp birkaç sezon önceki gibi var gücüyle çalışıp sihirli performanslar sergilemek istiyorsa, geri dönmesini seve seve kabul ederim."
Rashford, Man Utd'da kendini nasıl motive ederdi?
Rashford, Katalonya'da kalmak istediğini söyledi. Yedi yaşında United'a katılan oyuncu, ortam değişikliğini memnuniyetle karşıladı. Rashford şöyle konuştu: "Bu futbol kulübünden çok memnunum ve futbolu seven herkes için Barcelona, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Bir oyuncu için bu bir onurdur.
"İnsanlar bunu unutuyor, ama hayatımın 23 yılı Manchester United'da geçti. Bazen değişiklik gerekir. Sanırım benim durumum da bu ve her şeyden keyif alıyorum."
Rashford'un köklerine dönmek zorunda kalırsa Manchester'da kendini nasıl motive edebileceği sorulduğunda Sharpe şunları ekledi: “Bu tamamen Marcus'un kafasında ve onun ne aradığıyla ilgili. Bir sezon uzak kalıp bir yıl Barcelona'da oynamak onun için yeterli bir değişiklik mi oldu? Yoksa bu, onun iştahını kabarttı ve kalıcı olarak uzak kalmak istediğini mi anladı? Ya da tanıdığı, ona destek olacak ve umarım ondan en iyi şekilde yararlanacak Michael Carrick gibi birinden memnun mu?
"Birkaç iyi maç, birkaç güzel gol ve çalışkan performanslar sergilerse, taraftarlar onu kesinlikle geri kabul edecek ve onun yanında olacaktır. Her şey Marcus Rashford'un kafasında neler olup bittiğine, kararlarına ve hedeflerine bağlı."
Kırmızı Şeytanlar yaz transfer döneminde yine harcama yapması bekleniyor
United, son zamanlarda Rashford'suz da oldukça iyi bir performans sergiliyor. Carrick, beş galibiyet içeren altı maçlık yenilmezlik serisini yönetiyor. Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışına geri döndü.
Yaz transfer döneminde yine transfer yapmaları beklenirken, Premier Lig şampiyonluğu için rekabet edebilecek bir kadro oluşturmaya çalışacaklar ve Rashford'u başka bir yere yeniden yatırım yapmak için fon yaratmak amacıyla elden çıkarabilirler.
