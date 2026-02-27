Marcus Rashford, Manchester United'a 'tembel ve isteksiz' bir dönüş yapacağı konusunda uyarıldı. Red Devils efsanesi, Barcelona transferinin yıldız oyuncunun zihniyetine bağlı olduğunu vurguladı

Rashford, Katalonya'da kalmak istediğini söyledi. Yedi yaşında United'a katılan oyuncu, ortam değişikliğini memnuniyetle karşıladı. Rashford şöyle konuştu: "Bu futbol kulübünden çok memnunum ve futbolu seven herkes için Barcelona, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Bir oyuncu için bu bir onurdur.

"İnsanlar bunu unutuyor, ama hayatımın 23 yılı Manchester United'da geçti. Bazen değişiklik gerekir. Sanırım benim durumum da bu ve her şeyden keyif alıyorum."

Rashford'un köklerine dönmek zorunda kalırsa Manchester'da kendini nasıl motive edebileceği sorulduğunda Sharpe şunları ekledi: “Bu tamamen Marcus'un kafasında ve onun ne aradığıyla ilgili. Bir sezon uzak kalıp bir yıl Barcelona'da oynamak onun için yeterli bir değişiklik mi oldu? Yoksa bu, onun iştahını kabarttı ve kalıcı olarak uzak kalmak istediğini mi anladı? Ya da tanıdığı, ona destek olacak ve umarım ondan en iyi şekilde yararlanacak Michael Carrick gibi birinden memnun mu?

"Birkaç iyi maç, birkaç güzel gol ve çalışkan performanslar sergilerse, taraftarlar onu kesinlikle geri kabul edecek ve onun yanında olacaktır. Her şey Marcus Rashford'un kafasında neler olup bittiğine, kararlarına ve hedeflerine bağlı."