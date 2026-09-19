AFP
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Krizdeki Classique! Luis Enrique, eksik Marseille karşısındaki maç öncesi gergin PSG'yi uyardı
Fransız devleri, sezonun ilk bölümündeki sıkıntıların ortasında karşı karşıya geliyor
Paris Saint-Germain, pazar günü sezonun ilk Le Classique'inde ezeli rakibi Marsilya'ya Stade Velodrome'da konuk olacak ve bunu yoğun baskı altında yapacak. Fransız futbolunun en büyük rekabeti olarak geniş çapta kabul gören bu mücadelede, iki ikonik kulüp de hayal kırıklığı yaratan lig başlangıçlarını toparlamayı hedefleyerek sahaya çıkıyor.
PSG, Ligue 1'e kötü bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.
Öte yandan Marsilya daha derin bir kriz yaşıyor; yaz transfer döneminin sakin geçmesi, önemli ayrılıkların yaşanması ve teknik direktör değişikliğinin ardından dört maçta üç yenilgi aldı.
- PRESSE SPORTS
Enrique, derbide formun hiçbir anlam taşımadığında ısrar ediyor
PSG teknik direktörü Luis Enrique, maçın beşinci hafta karşılaşması öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, iki taraftan birinin avantaj sahibi olduğu yönündeki düşünceyi reddetti. İspanyol teknik adam, böylesine gergin bir atmosfere girerken duygusal kontrolün ve taktik kimliğin hayati önem taşımayı sürdürdüğünü vurguladı.
Brest deplasmanında alınan zorlu galibiyetin ardından gelmelerine rağmen, takımın rehavete kapılma lüksü olmadığında ısrar etti.
Luis Enrique, "Futbolda favori diye bir şey yoktur ve Le Classique'te kesinlikle yoktur" dedi. "Paris Saint-Germain'de hiçbir oyuncu Le Classique öncesinde asla rahat olmaz. Bu maçın oyuncular ve taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu yüzden duygularımızı kontrol etmeye çalışırken son derece motive olacağız."
Geçiş oyunundaki Marsilya öngörülemez bir tehdit oluşturuyor
Pazar günkü rakipleriyle ilgili konuşan Luis Enrique, Marsilya'nın kadrosundaki köklü değişim ile taktiksel dönüşümlerini, keskin bir taktik uyum gerektiren unsurlar olarak öne çıkardı. OM'nin önemli yapı taşlarını kaybetmesi ve büyük yaz transferleri yapmadan yeni bir liderliği entegre etmesi, ev sahibi ekibi öngörülemez bir rakip hâline getiriyor.
Ancak 56 yaşındaki teknik adam, mevcut puan durumundan bağımsız olarak Velodrome'da düşmanca bir atmosfer bekliyor.
Luis Enrique, "Teknik direktörlerini değiştirdiler ve birçok oyuncuları ayrıldı, bu yüzden pazar günü her türlü duruma hazır olmamız gerekecek" dedi. "Kesin olan şu ki atmosfer çok ateşli olacak ve maç da zorlu geçecek."
- PRESSE SPORTS
Doue öne çıkarken PSG sezonu ateşlemeyi hedefliyor
Konuk ekip adına olumlu bir gelişme olarak, Luis Enrique genç orta saha oyuncusu Desire Doue'yi övdü ve onu neşe veren bir karakter ile belirleyici etki yaratabilecek bir oyuncu olarak tanımladı. Genç Fransız, üst düzey zihniyeti ve antrenmanlardaki güçlü performanslarıyla teknik ekibi etkiledi.
Marseille'de alınacak bir galibiyet, yaklaşan milli aranın ardından fikstür yoğunluğu artmadan önce PSG'ye hayati bir ivme kazandıracaktır.
Her iki takım da pazar günü sahaya, ligdeki sezonlarını kurtarmak adına üç puana çaresizce ihtiyaç duyarak çıkacak.
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