Paris Saint-Germain, pazar günü sezonun ilk Le Classique'inde ezeli rakibi Marsilya'ya Stade Velodrome'da konuk olacak ve bunu yoğun baskı altında yapacak. Fransız futbolunun en büyük rekabeti olarak geniş çapta kabul gören bu mücadelede, iki ikonik kulüp de hayal kırıklığı yaratan lig başlangıçlarını toparlamayı hedefleyerek sahaya çıkıyor.

PSG, Ligue 1'e kötü bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

Öte yandan Marsilya daha derin bir kriz yaşıyor; yaz transfer döneminin sakin geçmesi, önemli ayrılıkların yaşanması ve teknik direktör değişikliğinin ardından dört maçta üç yenilgi aldı.