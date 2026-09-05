Jones, cumartesi günü ikinci yarının başında oyuna girdi ve Inter'in San Siro'da Napoli karşısında iki gollük geriden gelerek 3-2'lik nefes kesen bir galibiyet almasına yardımcı oldu. Jones, yaz aylarında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra İtalyan futboluna geçiş sürecinden büyük keyif alıyor. John Stones gibi oyuncularla birlikte soyunma odasına ne kadar çabuk uyum sağladığını anlattı.

"Kendimi çocuklarla birlikte gerçekten evimde gibi hissediyorum. İlk günden beri inanılmazlardı ve bu yüzden sadece kendim olabiliyorum. Elbette kanıtlamam gereken bir şey var ama biliyorum ki sadece kendim olursam çocuklar da, ekip de, taraftarlar da beni sevecek," dedi Jones.