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'Kendimi burada evimde gibi hissediyorum' - Curtis Jones, Liverpool'dan ayrılığının ardından Inter'deki müthiş başlangıcını anlattı
İtalya'da anında etki
Jones, cumartesi günü ikinci yarının başında oyuna girdi ve Inter'in San Siro'da Napoli karşısında iki gollük geriden gelerek 3-2'lik nefes kesen bir galibiyet almasına yardımcı oldu. Jones, yaz aylarında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra İtalyan futboluna geçiş sürecinden büyük keyif alıyor. John Stones gibi oyuncularla birlikte soyunma odasına ne kadar çabuk uyum sağladığını anlattı.
"Kendimi çocuklarla birlikte gerçekten evimde gibi hissediyorum. İlk günden beri inanılmazlardı ve bu yüzden sadece kendim olabiliyorum. Elbette kanıtlamam gereken bir şey var ama biliyorum ki sadece kendim olursam çocuklar da, ekip de, taraftarlar da beni sevecek," dedi Jones.
- Getty Images Sport
Ligin itibarını savunmak
Dramatik galibiyetin ardından Jones, İtalyan futbolunun Premier League'e kıyasla heyecandan yoksun olduğu yönündeki klişeyi net bir şekilde reddetti. Ligin taktiksel derinliğini ve bitmek bilmeyen yapısını vurgulamakta gecikmedi. Jones, FCInterNews aracılığıyla maç sonrası basın toplantısında, "Bazı insanlar Serie A'nın sıkıcı olduğunu, Premier League'in ise öyle olmadığını söylüyor ama bugün bunu görmediniz" dedi.
"Burada harika teknik direktörler var ve çok fazla taktik var. Bugün bol pozisyonlu, güzel bir maçtı ve teknik direktör kazanmamıza yardımcı olan birkaç taktiksel değişiklik yaptı. İtalyan takımları asla teslim olmaz, bu tam anlamıyla bir görsel şölendi." Inter, teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde bu mücadele ruhunu kesinlikle gösterdi.
Chivu’ya büyük övgü
Jones ile Chivu arasındaki ilişki, onun Milan’daki hayatına etkileyici başlangıcının arkasındaki başlıca etkenlerden biri gibi görünüyor. DAZN’e konuşan Jones, teknik direktörün kulübe katılma kararında neden bu kadar kritik olduğunu açıkça anlattı. Jones, "Buraya gelmemin bir nedeni var: yaptığımız telefon görüşmeleri, takımın oynama biçimi, onun taktik fikirleri ve her gün nasıl çalıştığı" dedi.
"Söylediği küçük şeyler var; önemsiz gibi görünen ama sonunda çok büyük etki yaratan şeyler. Ayrıca muazzam bir tecrübeye sahip ve kendisi de en üst seviyede oynadı. Takımı mükemmel şekilde yönetti. O ‘bizden biri’ ve benim için bu temel bir şey."
- Getty Images Sport
Inter'i şimdi ne bekliyor?
Inter'in, odağını hemen Avrupa kupalarına çevirmesi gerektiği için yurt içindeki zaferini kutlamak adına fazla zamanı yok. Kulübün salı günü Real Madrid'e karşı dev bir Şampiyonlar Ligi maçı var ve Jones, Napoli karşısındaki etkileyici kısa performansının kendisine ilk 11'de bir yer kazandırmış olmasını umacak.
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