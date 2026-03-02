Jude Bellingham Dünya Kupası'na gitmeli! Thomas Tuchel, sakatlanan Real Madrid yıldızının İngiltere kadrosuna girmesi için üç neden sıraladı

Ancak şu anda hamstring problemiyle uğraşıyor ve bu rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. İngiltere teknik direktörü Tuchel şöyle konuştu: "Kulüp [Real Madrid] iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok istekli ve onu tanıdığımız kadarıyla kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu.

Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Elbette iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz... Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız, ona yardım edip destek olacağız. Bu, zamanla biraz yarışmak gibi bir şey."

Bellingham, kulübü ve ülkesi için bir tılsım gibi bir varlık olarak kanıtlayacak hiçbir şeyi yok ve Tuchel diğerlerine kendilerini kanıtlama fırsatı verdiği için, Wembley'de Uruguay ve Japonya ile oynanacak dostluk maçlarında göz ardı edilebilirdi.

Eski Three Lions yıldızı Sharpe, Bellingham'ın uçağa bineceğine inanıyor, çünkü onun soyunu ve tutkusunu göz ardı etmek imkansız. BetBrain ile birlikte konuşan Sharpe, GOAL'a şunları söyledi: "Mart ayındaki dostluk maçlarını onun için bir sınır olarak görmüyorum. Eğer tamamen forma girerse ve Madrid takımına geri dönüp oynamaya başlarsa, o zaman onu almanız gerektiğini düşünüyorum.

"Bu adamın yeteneği, birçok pozisyonda oynayabilmesi. Büyük maçlarda tecrübeli, Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası için ona büyük avantaj sağlıyor. Eğer formda ve Madrid'de düzenli olarak oynuyorsa, onu kadroya almalısınız."