Jude Bellingham Dünya Kupası'na gitmeli! Thomas Tuchel, sakatlanan Real Madrid yıldızının İngiltere kadrosuna girmesi için üç neden sıraladı
Başka kim var? Bellingham, İngiltere için kilit bir isim olmuştur.
Bellingham, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya'ya karşı muhteşem bir ters vuruşla İngiltere'yi kıtasal zafer yarışında tutarken, "Başka kim olabilirki?" diye bağırmasıyla ünlüdür. Sonunda İspanya'nın elinde son bir hayal kırıklığı yaşadı.
Bu yaz, Three Lions Kuzey Amerika'ya gidip en prestijli büyük ödül için yarışırken, ölümsüzlük için bir başka arayış daha başlayacak. Genel kanı, Real Madrid'in "Galactico"su Bellingham'ın bu planların bir parçası olması gerektiği yönünde.
Tuchel, neden Bellingham'ı seçmek zorunda olduğunu açıkladı.
Ancak şu anda hamstring problemiyle uğraşıyor ve bu rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. İngiltere teknik direktörü Tuchel şöyle konuştu: "Kulüp [Real Madrid] iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok istekli ve onu tanıdığımız kadarıyla kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu.
Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Elbette iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz... Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız, ona yardım edip destek olacağız. Bu, zamanla biraz yarışmak gibi bir şey."
Bellingham, kulübü ve ülkesi için bir tılsım gibi bir varlık olarak kanıtlayacak hiçbir şeyi yok ve Tuchel diğerlerine kendilerini kanıtlama fırsatı verdiği için, Wembley'de Uruguay ve Japonya ile oynanacak dostluk maçlarında göz ardı edilebilirdi.
Eski Three Lions yıldızı Sharpe, Bellingham'ın uçağa bineceğine inanıyor, çünkü onun soyunu ve tutkusunu göz ardı etmek imkansız. BetBrain ile birlikte konuşan Sharpe, GOAL'a şunları söyledi: "Mart ayındaki dostluk maçlarını onun için bir sınır olarak görmüyorum. Eğer tamamen forma girerse ve Madrid takımına geri dönüp oynamaya başlarsa, o zaman onu almanız gerektiğini düşünüyorum.
"Bu adamın yeteneği, birçok pozisyonda oynayabilmesi. Büyük maçlarda tecrübeli, Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası için ona büyük avantaj sağlıyor. Eğer formda ve Madrid'de düzenli olarak oynuyorsa, onu kadroya almalısınız."
Bellingham, İngiltere milli takımında 'dokunulmaz' mı?
Bu görüş, eski İngiltere forveti Michael Owen tarafından da paylaşılıyor. Bir zamanlar Real Madrid'in forveti olan Owen, GOAL'a verdiği röportajda, Bellingham'ın "dokunulmaz" kategorisine girip girmediğini ve turnuva öncesi hazırlık maçlarında oynamasa bile bu yaz seçilip seçilmeyeceğini sorduğunda şöyle cevap verdi: "Tabii ki geri dönerse ve her şey yolunda giderse - şu andan sezon sonuna kadar - o zaman evet, benim için dokunulmazlar kategorisine girer. Bence formda olduğu sürece, o da bu kategoriye girer.
"Onun gibi oyuncular her yerde bulunmaz. Her hafta Real Madrid'de oynuyor, takımın yıldız oyuncularından biri, bizim en değerli oyuncularımızdan biri, tacımızdaki mücevherlerden biri. İdeal bir durum değil, turnuva öncesinde sakatlanan ilk kişi o değil, ama her şey yolunda giderse ve iyi bir şekilde iyileşirse, tabii ki kadroda yer alır."
Owen, İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden birinin zamansız bir sakatlık geçirmesi üzerine şunları ekledi: “Jude Bellingham formda olursa ona bir yer bulurum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çok şey, Tuchel'in bu 10 numaralardan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceğine bağlı.
"Sol tarafta ilk 11'de başlayacak bariz bir oyuncu var mı? Birkaç aday var. Bu 10 numaralardan ikisi olağanüstü iyi oynuyorsa, o zaman birini sol tarafa kaydırabilir mi?
"Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o noktaya gelmeden önce birkaç 'eğer' ve 'ama' var."
Sakatlanan Bellingham, tam formuna kavuşmak için sahaya dönebilir.
Bellingham, sezonun sonuna kadar La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla maç oynamayı umuyor - Real Madrid'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Manchester City ile oynayacağı son 16 turu maçında muhtemelen forma giyemeyecek olmasına rağmen. İngiltere'nin Florida'da Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynayacağı maçlar da var, bu da 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynanacak merakla beklenen Dünya Kupası kampanyası başlamadan önce milli takımda yer almanın keyfini çıkarmasını sağlayacak.
