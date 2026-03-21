Inter, Chelsea'den Andrey Santos'a yeniden ilgi gösteriyor: Orta sahada devrim

Vicario, Nerazzurri'nin Premier Lig transfer piyasasındaki tek hedefi değil.

Inter, yine Premier League transfer piyasasına yöneliyor.


İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi (bu sezonun sonunda 15 milyon euroya satın alınacak) Manchester City'den transfer ettikten bir yıl sonra, spor direktörü Piero Ausilio, 2023 yazında Empoli'den Tottenham'a 18,5 milyon euroya transfer edilmeden önce görüşüldüğü Guglielmo Vicario'yu (1996 doğumlu) ülkesine geri getirmek için şimdiden çalışmaya başladı.

İtalyan kaleci, Nerazzurri'nin İngiliz transfer piyasasındaki ilk hedefi, ancak tek hedefi değil.


  • INTER'DEN ANDREY SANTOS

    SportItalia, Inter'in Andrey Santos'tan hoşlandığını bildiriyor.


    2004 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2023 yılında Vasco da Gama'dan 12,5 milyon avroya transfer ettiği Chelsea ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Nottingham Forest ve Strasbourg'a kiralandıktan sonra Londra'ya geri dönen oyuncu, şu ana kadar 40 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asist ve 8 sarı kart kaydetti.


    Nerazzurri yöneticileri, geçen yıl görüşmeleri sürdürmek için gerekli koşullar mevcut olmadığında menajeri Giuliano Bertolucci ile bu konuyu görüşmüştü. Şimdi ise, bu arada durumun değişip değişmediğini ve görüşmeleri yeniden başlatmak için bir fırsat olup olmadığını anlamak amacıyla teması yeniden kurdu.


  • ORTA SAHA'DA DEVRİM

    Gelecek sezon öncesinde Chivu'nun planı, oyun sistemini değiştirerek üçlü orta saha düzeninden iki merkezi oyuncudan oluşan bir orta saha düzenine geçmek.


    Bu rol, mevcut 7 Nerazzurri orta saha oyuncusunun hiçbiri tarafından doğal olarak oynanmıyor: Barella'dan Zielinski'ye, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan ve Sucic'e kadar. Bunların arasında belki de eski Napoli oyuncusu Polonyalı, Milano'da kalacağı %100 kesin olan tek isim, diğerleri ise takım değiştirebilir.


    Andrey Santos, üçlü orta sahada iç orta saha oyuncusu olarak oynayabileceği gibi, Chelsea'de Ekvadorlu Moises Caicedo'nun yanında ve Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımında Newcastle'dan vatandaşı Bruno Guimaraes ile birlikte oynadığı gibi, orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir.


    Inter'in, orta sahada ikili oynayabilecek diğer orta saha oyuncularının peşinde olması tesadüf değil: Roma'dan Fransız Manu Koné ve Haziran ayında Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Alman Leon Goretzka.


    Nerazzurri'nin, geri alım hakkı kapsamında Bruges'e 23 milyon euro ödeyerek İtalya'ya geri getirmeye hazır olduğu Sırp Aleksander Stankovic'i de unutmamak gerekir.



