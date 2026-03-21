Inter, Chelsea'den Andrey Santos'a yeniden ilgi gösteriyor: Orta sahada devrim

Gelecek sezon öncesinde Chivu'nun planı, oyun sistemini değiştirerek üçlü orta saha düzeninden iki merkezi oyuncudan oluşan bir orta saha düzenine geçmek.





Bu rol, mevcut 7 Nerazzurri orta saha oyuncusunun hiçbiri tarafından doğal olarak oynanmıyor: Barella'dan Zielinski'ye, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan ve Sucic'e kadar. Bunların arasında belki de eski Napoli oyuncusu Polonyalı, Milano'da kalacağı %100 kesin olan tek isim, diğerleri ise takım değiştirebilir.





Andrey Santos, üçlü orta sahada iç orta saha oyuncusu olarak oynayabileceği gibi, Chelsea'de Ekvadorlu Moises Caicedo'nun yanında ve Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımında Newcastle'dan vatandaşı Bruno Guimaraes ile birlikte oynadığı gibi, orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir.





Inter'in, orta sahada ikili oynayabilecek diğer orta saha oyuncularının peşinde olması tesadüf değil: Roma'dan Fransız Manu Koné ve Haziran ayında Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Alman Leon Goretzka.





Nerazzurri'nin, geri alım hakkı kapsamında Bruges'e 23 milyon euro ödeyerek İtalya'ya geri getirmeye hazır olduğu Sırp Aleksander Stankovic'i de unutmamak gerekir.







