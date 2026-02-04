Yıllardır Kylian Mbappé'nin topsuz oyunu tartışmalara konu oluyor. Korunması gereken bir dahi mi, yoksa istatistiklerine fazla odaklanan bir yıldız mı? Tartışma hiç bitmiyor. Bu kez Didier Deschamps, hassas bir soruya açıkça cevap vererek tartışmaya yeniden ateşledi.
Deschamps'ın Mbappé hakkında yaptığı şok edici yeni açıklaması: Boşuna uğraşıyorsunuz!
- (C)Getty Images
Deschamps, Kylian Mbappé'yi savunuyor
Pres ve defansif geri çekilme konusundaki eleştirilere karşı, teknik direktör kaçamak cevaplar vermekten kaçındı. Real Madrid'in forvetinin performansı hakkında sorulan soruya Deschamps, oyuncunun takımın çabalarına katkıda bulunmadığını açıkça reddetti.
Hatta, her oyuncunun aynı enerjiyi harcamadığını hatırlatarak, sayısal beklentilere ironik bir şekilde yanıt verdi.
"Bu sizin analiziniz, ben öyle düşünmüyorum, bazıları diğerlerinden daha az koşsa da. Eğer onun maç başına en az 11 km koşmasını istiyorsanız, yorulmayın, koşmayacaktır" dedi milli takım teknik direktörü Foot Mercato'ya erdiği demeçte ve şöyle devam etti: "Kylian'ı seversiniz veya sevmezsiniz ama gençler onu seviyor. O, bencil, bireyci bir adam imajına sahip, ve elbette bir forvet de bencil olmalı, ama size temin ederim ki Fransa milli takımında kaptan gibi davranıyor."
- getty
Mbappé: Gereksiz kilometreler yapmayan kaptan
Bu açıklamasıyla Didier Deschamps, modern futbolda bilinen bir gerçeği kabul ediyor. Mbappé asla presin kralı olmayacak. Onun etkisi başka alanlarda ölçülüyor. Teknik direktör, onun liderlik rolünü, günlük davranışlarını ve özellikle genç oyunculara örnek olmasını vurguluyor.
- Getty Images
Madrid ve Les Bleus için konuşan rakamlar
Fiziksel sorunlar nedeniyle zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Fransız forvet Real Madrid ile istatistiklerini artırmaya devam ediyor. Takımın bazen zorlandığı bir ortamda Mbappé etkileyici bir verimlilik sergiliyor. Tüm turnuvalarda 30 maça çıkan oyuncu, 37 gol attı ve 5 asist yaptı. Bu performans, teknik direktörünün onun kilometrelerle değil golle katkı sağlamasını kabul etmesinin nedenini açıklıyor.
Real'de olduğu gibi Fransa Milli Takımı'nda da tartışmalar devam ediyor, ancak antrenörler genellikle pragmatik bir yaklaşımla, önemli maçlarda enerjisini boşa harcamaktansa hücum gücünü güvence altına almayı tercih ediyorlar.