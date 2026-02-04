Deschamps'ın Mbappé hakkında yaptığı şok edici yeni açıklaması: Boşuna uğraşıyorsunuz!

Fiziksel sorunlar nedeniyle zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, Fransız forvet Real Madrid ile istatistiklerini artırmaya devam ediyor. Takımın bazen zorlandığı bir ortamda Mbappé etkileyici bir verimlilik sergiliyor. Tüm turnuvalarda 30 maça çıkan oyuncu, 37 gol attı ve 5 asist yaptı. Bu performans, teknik direktörünün onun kilometrelerle değil golle katkı sağlamasını kabul etmesinin nedenini açıklıyor.

Real'de olduğu gibi Fransa Milli Takımı'nda da tartışmalar devam ediyor, ancak antrenörler genellikle pragmatik bir yaklaşımla, önemli maçlarda enerjisini boşa harcamaktansa hücum gücünü güvence altına almayı tercih ediyorlar.