Asya Kupası ve AFCON'a oyuncularını kaybeden Kadınlar Süper Ligi kulüplerinin ne kadar etkileneceği - sıralaması

Etkisi farklı liglerde farklı şekilde hissedilecek. Örneğin, Zambiya'dan Barbra Banda ve Malavi'den Temwa Chawinga, NWSL'nin en büyük yıldızlarından ikisi, ancak ikisi de ABD'deki yeni sezonun ilk birkaç maç gününü kaçıracak ve AFCON'a katılımlarının bu lig üzerinde Asya Kupası'ndan daha büyük bir etkisi olması muhtemel. Fransa'da da durum benzer. Lig lideri Lyon, Temwa'nın kız kardeşi olan yıldız kanat oyuncusu Tabitha Chawinga'ya geçici olarak veda edecek, Paris Saint-Germain ise Mart ayının ikinci yarısında dört önemli oyuncusunu kaybetmeye hazırlanıyor.

İngiltere'de ise Kadınlar Süper Ligi'ni en çok etkileyecek olan Asya Kupası olacak. Bunu en açık şekilde gösteren şey, Japonya'nın turnuva kadrosunda WSL kulüplerinden 16 oyuncunun yer almasıydı. Avustralya da 12 oyuncuyla bu sayıya çok yakın bir rakamdı. Öte yandan, AFCON, Afrika'dan turnuvaya katılan ülkelerin altı oyuncusu da seçilirse, WSL'den toplamda en fazla altı oyuncu alacak.

Peki, bu ayki turnuvalardan en çok hangi İngiliz kulüpleri etkilenecek? Ve önemli oyuncuların yokluğuyla en iyi başa çıkabilecek kulüp hangisi? 12 WSL takımı da, heyecan verici geçeceği kesin olan Mart ayı boyunca oyuncularını kaybedecek ve GOAL, bu durumdan en çok etkilenecek takımları sıraladı...