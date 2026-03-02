Goal.com
Asya Kupası'na katılan oyuncuların yokluğunun Kadınlar Süper Ligi kulüplerine ne kadar etki edeceği - sıralaması

Kadınlar Asya Kupası 1 Mart'ta başladı ve kadın futbolunun en önemli iki turnuvasının düzenleneceği bir ayı başlattı. Afrika Uluslar Kupası ise 17 Mart'ta başlayacak. Son haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası son anda iptal edilecek gibi görünüyor, ancak Asya Kupası ve devam eden kulüp müsabakaları, kadın futbol takımlarının en iyi oyuncularından bazılarını birkaç hafta boyunca veda etmesine rağmen, yine de heyecan verici olmaya devam edecek.

Etkisi farklı liglerde farklı şekilde hissedilecek. Örneğin, Zambiya'dan Barbra Banda ve Malavi'den Temwa Chawinga'nın en büyük yıldızlarından ikisi olduğu NWSL'deki takımlar, Fransa'nın en iyi iki takımı Lyon ve Paris Saint-Germain gibi AFCON'dan en çok etkilenecek takımlar olarak gösteriliyordu. Ancak, bu turnuva şu anda oldukça kısa bir süre içinde ertelenecek gibi görünüyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'de ise Kadınlar Süper Ligi üzerinde en belirgin etkiyi her zaman Asya Kupası yapacaktı. Bunu en açık şekilde gösteren şey, turnuva için Japonya kadrosunun açıklanmasıydı. Bu kadroda WSL kulüplerinden 16 oyuncu yer alıyordu. 12 oyuncuyla Avustralya da bu sayıya çok yakın bir rakamdı. Öte yandan AFCON, WSL'den toplamda en fazla altı oyuncu alacaktı.

Peki, Asya Kupası'ndan en çok hangi İngiliz kulüpleri etkilenecek? Ve önemli oyuncuların yokluğuyla en iyi başa çıkabilecek kulüp hangisi? 12 WSL takımı da, heyecan verici geçeceği kesin olan Mart ayı boyunca oyuncularını kaybedecek ve GOAL, bu durumdan en çok etkilenecek takımları sıraladı...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12Aston Villa

    Devamsızlık sayısı: 1 - Maya Hijikata (Japonya)

    Aston Villa, genç ve yaratıcı orta saha oyuncusu Maya Hijikata'nın Japonya milli takımına katılmasıyla Asya Kupası nedeniyle sadece bir oyuncuyu kaybedecek. Tokyo Verdy Beleza'dan yaz transfer döneminde transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısının çoğunu kaçırdıktan sonra, son zamanlarda takımda iyi bir performans sergiledi ve Villa'nın son yedi lig maçının hepsinde ilk on birde yer aldı.

    Natalia Arroyo'nun takımı, onun yaratıcılığını kesinlikle özleyecek, ancak kadroda, özellikle diğer oyuncuların sakatlıktan dönmeye başlamasıyla, onsuz da idare edebilecek kadar yeterli oyuncu var.

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11Manchester United

    Devamsızlık sayısı: 1 - Hinata Miyazawa (Japonya)

    Manchester United, bu ay Hinata Miyazawa'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak, çünkü Japon orta saha oyuncusu bu sezon Red Devils için olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak, sayılar açısından bakıldığında, United WSL'de en az etkilenen takımlardan biri ve orta sahada Miyazawa'nın yerini doldurmakta ciddi bir sorun yaşamamalı.

    26 yaşındaki oyuncu bu sezon istikrarlı bir performans sergiledi ve WSL'de her dakikada sahada yer aldı, bu da United kadrosunda sadece kaptan Maya Le Tissier'in başardığı bir şey. Bu nedenle, onun yerini doldurmak kolay olmayacak, ancak Simi Awujo, Lisa Naalsund, Julia Zigiotti Olme, Jess Park ve gerekirse Dominique Janssen arasında, baş antrenör Marc Skinner orta sahada gerekli kombinasyonları bulabilmelidir.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10Leicester Şehri

    Devamsızlık sayısı: 1 - Emily van Egmond (Avustralya)

    Leicester, Mart ayında sadece bir oyuncuyu kaybedecek, ancak bu oyuncu, Leicester'ın en deneyimli ve dolayısıyla kulübü WSL tablosunun en alt sıralarından kurtarmak ve küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmak için en önemli oyuncularından biri olan Emily van Egmond.

    Leicester'ın özleyeceği sadece Van Egmond'un liderliği değil. Orta saha oyuncusu, bu sezon ligde kulüp için en fazla dördüncü dakika oynayan oyuncu ve takımda birden fazla doğrudan gol katkısı sağlayan dört oyuncudan biri. Bu, onun çeşitli rollerde işleri halletme yeteneğini gösteriyor. Foxes, kazanması gereken bazı maçlara çıkarken, her zaman aktif olan Avustralyalı oyuncuyu çok özleyecek.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Londra Şehir Aslanları

    Devamsızlık sayısı: 2 - Saki Kumagai (Japonya), Alanna Kennedy (Avustralya)

    London City Lionesses, Asya Kupası sırasında iki son derece deneyimli oyuncuyu kaybedecek. Saki Kumagai Japonya'yı temsil etmek için ayrılırken, Alanna Kennedy ev sahibi ülke Avustralya için sahaya çıkacak. Ancak, yeni yükselmiş takımın oluşturduğu kadro derinliği sayesinde, Mart ayında eksikliklerden en az etkilenen takımlardan biri olmaları bekleniyor.

    Kumagai'nin yokluğu özellikle büyük bir kayıp olacak. Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Kumagai, bu sezon London City'nin 16 lig maçının 14'ünde ilk 11'de yer aldı ve orta sahanın temelinde istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak bu takım, birkaç maç boyunca onun yokluğuna katlanabilecek kadar bu alanda yeterli seçeneğe sahip.

    Kennedy ise bu sezon WSL'de sadece beş kez ilk on birde yer aldı, ancak bunların üçü son dört maçta oldu ve yeni teknik direktör Eder Maestre, Avustralyalı oyuncunun savunmadaki performansından açıkça etkilendi. Yine de, mevcut kadro derinliği ile London City'nin bir sorunu olmamalı.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8Manchester City

    Devamsızların sayısı: 4 - Ayaka Yamashita, Aoba Fujino, Yui Hasegawa (hepsi Japonya), Mary Fowler (Avustralya)

    Asya Kupası'nın Man City kadın takımına etkisini, bu yılın başlarında AFCON'un erkek takımına etkisinin değerlendirildiği şekilde değerlendirebiliriz: City'nin kaybettiği oyuncuların kalitesi belki de WSL'deki diğer kulüplerden daha yüksek olsa da, bu onların yokluğundan en çok etkilenecekleri anlamına gelmez.

    Ocak ayında City, dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olan ABD'li yıldız Sam Coffey ile sözleşme imzaladı. Bu durumda Yui Hasegawa'nın pozisyonu mükemmel bir şekilde doldurulmuş oldu. Khiara Keating, genç bir kaleci olarak bazen istikrarsız olabilir, ancak yine de ayrılan kaleci Ayaka Yamashita'ya kaliteli bir yedek sağlıyor. Aoba Fujino ise bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımda yer alıp çıkıyor ve City bununla başa çıkıyor. Aynı şey, kısa süre önce ACL yırtığından dönen Avustralyalı forvet Mary Fowler için de geçerli.

    City'nin kadrosu WSL'deki en derin kadro değil ve bu nedenle, özellikle diğer oyuncular da sakatlık yaşarsa, dört oyuncunun birkaç hafta boyunca takımdan ayrılması kesinlikle endişe verici. Ancak Andree Jeglertz'in takımı, ligde sadece altı maç kala, zirvede sekiz puan farkla lider durumda. Bu ay bir aksilik yaşasalar bile, genel olarak bakıldığında, sorun yaşamamaları gerekir.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7Chelsea

    Devamsızların sayısı: 2 - Ellie Carpenter, Sam Kerr (her ikisi de Avustralya)

    Chelsea'nin önümüzdeki birkaç haftadaki performansı büyük ölçüde kadrodaki diğer oyuncuların durumuna bağlı. Kağıt üzerinde, Lucy Bronze sağ bekte Ellie Carpenter'ın yerini doldururken, Aggie Beever-Jones, Catarina Macario ve Mayra Ramirez, Sam Kerr'in yokluğuyla zayıflayan merkez forvet rolünü üstlenebilir. Ancak son haftalarda bu dört oyuncunun hiçbiri formda değildi.

    Bronze, bu ayın başlarında birkaç haftalık aranın ardından sahalara döndü ve özellikle Carpenter'ın ayrılmasıyla birlikte Blues'a büyük bir destek sağladı. Beever-Jones da ayak bileği sakatlığının ardından yavaş yavaş tam formuna kavuşuyor. Ancak Macario ve Ramirez'in ne zaman döneceği belli değil ve Chelsea'nin hücumunun dengesi için bu merkez forvetin sahada olması önemli görünüyor.

    Blues'un hala yavaş yavaş tam formuna kavuşan büyük ve yetenekli bir kadrosu olduğu için sorun yaşamayacağı düşünülür. Yine de, Sonia Bompastor'un takımının bu sezon şimdiye kadar uğraşmak zorunda kaldığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, ayrılmaların etkisini en aza indirmek için oyuncuların Mart ayı boyunca formda kalacağına güvenmek pek de güvenli bir bahis değil.

    Genel olarak, çoğu takımdan daha iyi durumda olacaklar, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için en büyük rakiplerinden bazılarına göre daha olumsuz etkilenecekler.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6Liverpool

    Devamsızların sayısı: 2 - Fuka Nagano, Risa Shimizu (her ikisi de Japonya)

    Liverpool, WSL'deki bazı rakipleri kadar çok oyuncu kaybetmiyor, ancak iki çok önemli oyuncuyu kaybediyor.

    Fuka Nagano, bu sezon ligde Reds için diğer tüm oyunculardan daha fazla dakika oynadı ve İngiltere'ye geldiğinden beri orta sahada gösterdiği istikrarlı performansla etkileyici oldu. Risa Shimizu ise, 2026'nın başında sakatlığından döndüğünden beri sağ bekte güvenilir bir performans sergiledi ve bu dönem, küme düşme tehlikesi yaşayan takımın sonuçlarında ciddi bir iyileşmeyle çakıştı.

    Liverpool, Ocak ayında çok aktifti ve kadrosunun derinliğini artırarak sezonun başlangıcına göre bu durumla daha iyi başa çıkabilecek bir konuma geldi. Sezonun ilk yarısında takımı sert bir şekilde vuran sakatlıklar da azaldı. Tüm bunlar yardımcı olacak, ancak Nagano ve Shimizu'nun sağladığı kalite yine de çok özlenecek.

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    5Brighton

    Devamsızlık sayısı: 3 - Moeka Minami, Kiko Seike (her ikisi de Japonya), Charlize Rule (Avustralya)

    Brighton, bu ay boyunca 2025-26 sezonunun en etkileyici ve istikrarlı üç oyuncusunu kaybedecek. Nijerya milli takımı oyuncusu Chiamaka Nnadozie, takımın ilk kalecisi ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak en azından takımda kalacak gibi görünüyor, ancak yine de birkaç önemli oyuncu daha takımdan ayrılacak.

    Moeka Minami ve Charlize Rule'un Asya Kupası'na katılmak üzere ayrılması, savunma hattında endişeleri artırırken, Seagulls ayrıca bu sezon WSL'de attığı altı golle Altın Ayakkabı yarışında beşinci sırada yer alan golcü Kiko Seike'yi de kaybedecek. Sonuç olarak, Brighton için zor bir ay olacak.

    Fuka Tsunoda, rekabetçi Japonya kadrosuna giremeyerek İngiltere'de kalacak ve kulüp, genç orta saha oyuncusunun son zamanlardaki umut verici performanslarını devam ettirerek diğer oyuncuların yokluğunda bir adım öne çıkmasını umuyor.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    4Arsenal

    Devamsızlık sayısı: 3 - Steph Catley, Caitlin Foord, Kyra Cooney-Cross (hepsi Avustralya)

    Arsenal, WSL'nin "büyük dörtlüsü" arasında en olumsuz etkilenen takım olacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında geride kalan takım da Gunners olacak. İki ertelenen maçla üçüncü sıradaki Chelsea'nin dört puan gerisinde kalan Arsenal, ertelenen maçlarını oynamak için fırsat bekliyor.

    Bunun nedeni, Arsenal'in tüm sezon boyunca merkez savunmada önemli bir rol oynayan Steph Catley'i, son zamanlarda formda olan Caitlin Foord'u ve Kyra Cooney-Cross'u Asya Kupası'na kaybetmesi. Son haftalarda, annesinin kanser teşhisi haberiyle eve dönen Cooney-Cross, son haftalarda önemli bir rol oynamamıştı, ancak orta sahada varlığı özlenecek kaliteli bir oyuncu.

    Gunners'ın kadrosu da çok derin değil. Katie Reid'in ACL sakatlığı, merkez savunmada bir seçenek daha az olduğu anlamına geliyor ve Leah Williamson'ın son zamanlarda geri dönmesi iyi bir haber olsa da, uzun bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra hala formunu geri kazanmaya çalışıyor. Kanatlarda ise Foord'un ayrılmasına ek olarak Beth Mead'in kaval kemiğinde ince bir kırık var ve Chloe Kelly de uzun bir aradan sonra yeni geri döndü.

    Arsenal kadrosunda çok yönlü ve üç önemli kaybı telafi edebilecek yeterince oyuncu var, ancak Gunners için zaman zaman durum biraz zorlaşabilir ve Avrupa futbolu yarışında hata yapma lüksleri yok.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3West Ham

    Devamsızların sayısı: 2 - Katrina Gorry (Avustralya), Riko Ueki (Japonya)

    Yu Endo'nun Japonya'nın Asya Kupası kadrosundan çıkarılması, bu ayki olayların West Ham üzerinde yaratabileceği etkiyi sınırlıyor. Aynı şekilde, AFCON'un ertelenmesi nedeniyle Ines Bellomou'nun takımda kalması da bu etkiyi sınırlıyor. Ancak Londra ekibi, Katrina Gorry ve Riko Ueki gibi iki önemli oyuncusunu yine de kaybedecek.

    Gorry, West Ham'ın kaptanı ve iki yıl önce kulübe geldiğinden beri bu takımda istikrarlı ve önemli bir performans sergiliyor. Ueki ise Hammers kadrosunda en fazla asist yapan oyuncu ve en fazla gol katkısı yapan oyuncu sıralamasında sadece en skorer oyuncu Shekiera Martinez'in arkasında yer alıyor. Bu ikilinin WSL'de oynadıkları dakika sayısı açısından takımın en iyi dört saha oyuncusu arasında yer aldıklarını da belirtmek gerekir.

    Yeni teknik direktör Rita Guarino, özellikle hareketli geçen Ocak transfer döneminin ardından Gorry ve Ueki'nin yerini dolduracak seçeneklere sahip, ancak her ikisi de küme düşme mücadelesi veren takımda önemli boşluklar bırakıyor. Sezonun bu kritik döneminde takımın içinde bulunduğu zor durum da bu boşluğu daha da artırıyor.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2Tottenham

    Devamsızların sayısı: 3 - Clare Hunt (Avustralya), Toko Koga, Maika Hamano (her ikisi de Japonya)

    Spurs, Asya Kupası sırasında iki merkez savunma oyuncusunu da kaybedeceği için, bu ay daha olumsuz etkilenecek çok fazla takım yok. Toko Koga Japonya için kilit bir oyuncu olacak, Clare Hunt ev sahibi ülke Avustralya için benzer bir role sahip olacak ve Martin Ho, Spurs takımının nasıl uyum sağlayacağını bulmak zorunda kalacak.

    Bu sezon ligde sadece bir kez, Koga ve Hunt'tan oluşmayan bir stoper ikilisiyle sahaya çıkan Kuzey Londra ekibi, Aston Villa'yı yendikleri maçta Molly Bartrip'i tercih etmişti. Geçen sezon WSL'de sondan ikinci sırada bitiren takım için olağanüstü geçen bir sezonda, diğer tüm maçlarda Koga ve Hunt savunmanın merkezinde çok önemli roller üstlendi. Bartrip, stoper pozisyonlarından biri için sağlam bir seçenek olacak, ancak Ho'nun başka ne yapacağı merak konusu.

    Bunun da ötesinde, Chelsea'den kiralık olarak gelen genç hücum orta saha oyuncusu Maika Hamano, Japonya milli takımına katılacak. Spurs, Ocak ayında bu forveti transfer ederken bunun farkındaydı, ancak bu durum, kadrolarının daha güçlü olduğu bir pozisyonda olsa da, takımı daha da zayıflatıyor.

    Avustralya milli takımında 38 kez forma giyen Charli Grant, Kasım ayında sakatlandıktan sonra tam antrenmanlara yeni döndüğü için milli takımla birlikte gitmeyecek. Defans oyuncusu, Asya Kupası'na katılamayacağı için hayal kırıklığı yaşasa da, önümüzdeki haftalarda diğer oyuncuların yokluğunda en azından gerekli kadro desteğini sağlayacak.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1Everton

    Devamsızların sayısı: 4 - Rion Ishikawa, Honoka Hayashi, Hikaru Kitagawa (hepsi Japonya), Clare Wheeler (Avustralya)

    2025-26 sezonu başlamadan önce, herkes Everton'ın Mart ayında büyük bir darbe alacağını biliyordu. Toffees, yaz aylarında üç Japon milli oyuncuyu kadrosuna kattı ve Asya Kupası'nda forma giyme ihtimali olan oyuncu sayısını altıya çıkardı. Toni Payne de Nijerya ile AFCON'a katılma ihtimali yüksek. Sonuçta, kulüp bu yedi oyuncudan sadece dördünü kaybedecek gibi görünüyor, ancak WSL'de başka hiçbir takım bu kadar çok oyuncuyu kaybetmeyecek.

    Everton'ın durumunu diğerlerinden daha dramatik kılan şey, bu kadar çok oyuncunun yokluğuyla başa çıkacak kadro derinliğine sahip olmaması, özellikle de zaten yeterince uzun bir sakatlar listesiyle uğraşırken. Buna, takımın bu sezon ligde en çok süre alan dördüncü ve beşinci oyuncuları olan Clare Wheeler ve Honoka Hayashi gibi önemli oyuncuların yokluğunu da ekleyince, takımın atlatması zor bir dönem olacak.

    Neyse ki Toffees için, takımın bir diğer önemli oyuncusu Yuka Momiki Japonya kadrosuna giremedi ve Maz Pacheco ise Filipin pasaportunu hala beklediği için milli takımda oynayamıyor. Payne ise, AFCON haberinden önce bile, bir aydan fazla süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemediği için Toffees'te kalmaya kararlı görünüyordu. Everton, onun önümüzdeki haftalarda sahalara dönerek takıma gerekli desteği sağlamasını ve kulübü korkunç küme düşme bölgesinden uzak tutmasını umuyor.

