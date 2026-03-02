Asya Kupası'na katılan oyuncuların yokluğunun Kadınlar Süper Ligi kulüplerine ne kadar etki edeceği - sıralaması

Etkisi farklı liglerde farklı şekilde hissedilecek. Örneğin, Zambiya'dan Barbra Banda ve Malavi'den Temwa Chawinga'nın en büyük yıldızlarından ikisi olduğu NWSL'deki takımlar, Fransa'nın en iyi iki takımı Lyon ve Paris Saint-Germain gibi AFCON'dan en çok etkilenecek takımlar olarak gösteriliyordu. Ancak, bu turnuva şu anda oldukça kısa bir süre içinde ertelenecek gibi görünüyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'de ise Kadınlar Süper Ligi üzerinde en belirgin etkiyi her zaman Asya Kupası yapacaktı. Bunu en açık şekilde gösteren şey, turnuva için Japonya kadrosunun açıklanmasıydı. Bu kadroda WSL kulüplerinden 16 oyuncu yer alıyordu. 12 oyuncuyla Avustralya da bu sayıya çok yakın bir rakamdı. Öte yandan AFCON, WSL'den toplamda en fazla altı oyuncu alacaktı.

Peki, Asya Kupası'ndan en çok hangi İngiliz kulüpleri etkilenecek? Ve önemli oyuncuların yokluğuyla en iyi başa çıkabilecek kulüp hangisi? 12 WSL takımı da, heyecan verici geçeceği kesin olan Mart ayı boyunca oyuncularını kaybedecek ve GOAL, bu durumdan en çok etkilenecek takımları sıraladı...