Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in sakatlık sorunları nedeniyle Jude Bellingham'ın Londra'ya uçmasına tepki gösterdi

Madrid, sezonun kritik bir noktasında önemli bir oyuncu eksikliği kriziyle karşı karşıya. Bellingham, hamstring sakatlığı nedeniyle özel rehabilitasyon için Londra'ya giderken, Kylian Mbappe ise yıl başından beri kendisini rahatsız eden diz sakatlığından kurtulmak için Fransa'ya döndü.

Her iki süperstarın da tedavi için İspanya'yı terk etmelerine izin verilmesi kararı, Madrid taraftarları arasında şaşkınlık yarattı, ancak Arbeloa, bu seyahatlerin ikilinin mümkün olan en kısa sürede tam olarak iyileşmesi için tasarlanmış, son derece koordineli bir iyileşme planının parçası olduğunu hemen açıkladı.