Alvaro Arbeloa, Real Madrid'in sakatlık sorunları nedeniyle Jude Bellingham'ın Londra'ya uçmasına tepki gösterdi
Real Madrid yıldızları tedavi için yurt dışına gidiyor
Madrid, sezonun kritik bir noktasında önemli bir oyuncu eksikliği kriziyle karşı karşıya. Bellingham, hamstring sakatlığı nedeniyle özel rehabilitasyon için Londra'ya giderken, Kylian Mbappe ise yıl başından beri kendisini rahatsız eden diz sakatlığından kurtulmak için Fransa'ya döndü.
Her iki süperstarın da tedavi için İspanya'yı terk etmelerine izin verilmesi kararı, Madrid taraftarları arasında şaşkınlık yarattı, ancak Arbeloa, bu seyahatlerin ikilinin mümkün olan en kısa sürede tam olarak iyileşmesi için tasarlanmış, son derece koordineli bir iyileşme planının parçası olduğunu hemen açıkladı.
Bellingham ve Mbappe'nin sakatlık yönetimi
Celta Vigo maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Arbeloa, yurtdışında tedavi gören Bellingham ve Mbappe'nin sakatlıklarının yönetimi hakkında soru aldı. Oyuncuların kulübün sağlık ekibinin gözetiminde olduklarını ve durumlarının iyileştiğini açıkladı.
Arbeloa, "Bellingham ve Mbappe'nin sakatlıklarıyla ilgili her şey Real Madrid'in sağlık hizmetleri ve fiziksel hazırlık departmanı tarafından mükemmel bir şekilde yönetiliyor. Kulübün sağlık hizmetleri uzmanlarıyla birlikte Londra ve Paris'te bulunuyorlar. Her şey Real Madrid tarafından tam olarak denetleniyor" dedi.
Bernabeu'da şampiyonluk umutları sönüyor
Bu sakatlıkların zamanlaması, Osasuna ve Getafe'ye karşı arka arkaya aldığı yenilgilerle La Liga şampiyonluğunu savunma yolunda tökezleyen Arbeloa'nın takımı için daha kötü olamazdı. Bu sonuçlar, Hansi Flick'in Barcelona'sının ligin zirvesinde dört puanlık bir avantaj elde etmesine olanak sağladı ve Madrid'e hata yapma lüksü bırakmadı.
Kulüp, Fransız uzmanların Mbappe için şu anda uygulanan "konservatif tedavi"yi onayladığını doğrularken, Fransız oyuncunun yokluğu, Getafe'ye 1-0 yenildiklerison maçta çok hissedildi. Rodrygo'nun sezonunu sona erdiren ACL sakatlığıyla Los Blancos'un sakatlar listesi daha da uzadı.
Los Blancos için belirleyici bir hafta
Madrid, Cuma günü Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'yu ağırlayarak sahalara geri dönecek. Barcelona ile arasındaki puan farkı 4 olan Madrid, Avrupa maçları yoğunlaşmadan önce lig liderine baskı uygulamak için galibiyet almaya ihtiyaç duyuyor.
Takım daha sonra dikkatini önümüzdeki hafta Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına çevirecek. Bellingham'ın Nisan ayına kadar maç kadrosuna dönmesi beklenmezken, Mbappe'nin Avrupa mücadelesinde bir şekilde yer alacağına dair küçük bir umut var.
