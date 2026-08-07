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Club Friendlies

Club Friendlies ภาพรวม

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล 2026

ดูบอลสด : โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ ดูบอลสดได้ช่องทางบ้าง เช็คที่นี่!!

Premier LeagueASEAN Championship
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Club Friendlies ตารางและผลการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม
Fulham badge
Fulham
FUL
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
AD Ceuta FC badge
AD Ceuta FC
CAC
Malaga badge
Malaga
MAL
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
Monza badge
Monza
MON
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม
Rennes badge
Rennes
REN
Brentford Academy badge
Brentford Academy
BRA
Juventus badge
Juventus
JUV
Inter badge
Inter
INT
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ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Barcelona crestBarcelona65102031716
W
W
D
W
W
2OL Lyonnes crestOL Lyonnes65101851316
W
W
D
W
W
3Chelsea FC Women crestChelsea FC Women64202031714
W
W
D
W
W
4Bayern Munich crestBayern Munich64111413113
W
D
W
W
W
5Arsenal Women crestArsenal Women6402116512
W
W
W
L
W
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