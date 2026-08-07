Club Friendlies
Club Friendlies ภาพรวม
Club Friendlies ตารางและผลการแข่งขัน
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วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม
ตารางคะแนน
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|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Barcelona
|6
|5
|1
|0
|20
|3
|17
|16
|2
|OL Lyonnes
|6
|5
|1
|0
|18
|5
|13
|16
|3
|Chelsea FC Women
|6
|4
|2
|0
|20
|3
|17
|14
|4
|Bayern Munich
|6
|4
|1
|1
|14
|13
|1
|13
|5
|Arsenal Women
|6
|4
|0
|2
|11
|6
|5
|12
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