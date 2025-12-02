มาไทยอีกแน่! ซีอีโอดอร์ทมุนด์หวังแก้มือแพ้บีจี 4-0

คาร์สเทน คราเมอร์ ซีอีโอของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ให้สัมภาษณ์กับทางขอบสนาม เปิดเผยว่าสโมสรจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกแน่นอน เพื่อหวังแก้มือจากที่เคยแพ้บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 4-0
เสือเหลืองเคยมาอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่เมืองไทยเมื่อปี 2024 ด้วยการพบกับทัพกระต่ายแก้ว ที่สนามบีจี สเตเดี้ยม ก่อนจะเป็นทีมเจ้าถิ่นถล่มเอาชนะไปขาดลอยถึง 4-0 โดยได้ประตูจาก เมลวิน ลอเรนเซน, ธีรศิลป์ แดงดา และ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (2 ประตู)
ล่าสุดทางขอบสนาม ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คาร์สเทน คราเมอร์ ซีอีโอของดอร์ทมุนด์ เรื่องการวางแผนที่จะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหรือไม่
"เราอยากกลับไปทุกประเทศในเอเชียเลย ไม่ใช่แค่ไทยหรอก แต่ตอนนั้นเราแพ้ 4-0 นะ โอ้โห มลทินในอาชีพผมแท้ ๆ เลย" คราเมอร์ กล่าวกับ ขอบสนาม
"ไทยนี่บ้าคลั่งมาก ผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสนาม ไปไม่ทันเริ่มเกมด้วย รถติดกรุงเทพนี่ดูถูกไม่ได้เลย จริง ๆ ไปไม่ทันก็ดี เพราะแพ้ขนาดนั้น ตอนเราทำวิดีโอเปิดตัวเสื้อที่นั่น นักบอลชอบมาก"
"อยากกลับไปกรุงเทพครับ อยากกลับไปแก้งาน 4-0"