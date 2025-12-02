บีจี - ดอร์ทมุนด์
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

มาไทยอีกแน่! ซีอีโอดอร์ทมุนด์หวังแก้มือแพ้บีจี 4-0

คาร์สเทน คราเมอร์ ซีอีโอของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ให้สัมภาษณ์กับทางขอบสนาม เปิดเผยว่าสโมสรจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกแน่นอน เพื่อหวังแก้มือจากที่เคยแพ้บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 4-0

เสือเหลืองเคยมาอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่เมืองไทยเมื่อปี 2024 ด้วยการพบกับทัพกระต่ายแก้ว ที่สนามบีจี สเตเดี้ยม ก่อนจะเป็นทีมเจ้าถิ่นถล่มเอาชนะไปขาดลอยถึง 4-0 โดยได้ประตูจาก เมลวิน ลอเรนเซน, ธีรศิลป์ แดงดา และ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (2 ประตู)

ล่าสุดทางขอบสนาม ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คาร์สเทน คราเมอร์ ซีอีโอของดอร์ทมุนด์ เรื่องการวางแผนที่จะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหรือไม่

"เราอยากกลับไปทุกประเทศในเอเชียเลย ไม่ใช่แค่ไทยหรอก แต่ตอนนั้นเราแพ้ 4-0 นะ โอ้โห มลทินในอาชีพผมแท้ ๆ เลย" คราเมอร์ กล่าวกับ ขอบสนาม

"ไทยนี่บ้าคลั่งมาก ผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสนาม ไปไม่ทันเริ่มเกมด้วย รถติดกรุงเทพนี่ดูถูกไม่ได้เลย จริง ๆ ไปไม่ทันก็ดี เพราะแพ้ขนาดนั้น ตอนเราทำวิดีโอเปิดตัวเสื้อที่นั่น นักบอลชอบมาก"

Thai League
Nakhon Ratchasima FC crest
Nakhon Ratchasima FC
NAR
BG Pathum United crest
BG Pathum United
BGP
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG

"อยากกลับไปกรุงเทพครับ อยากกลับไปแก้งาน 4-0"

โฆษณา