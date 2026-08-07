คุณอายุเกิน 18 ปีใช่หรือไม่?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

คุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าชมเนื้อหาเกี่ยวกับการเดิมพัน ระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าแรก

Champions League

Champions League ภาพรวม

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล 2026

ดูบอลสด : โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ ดูบอลสดได้ช่องทางบ้าง เช็คที่นี่!!

Premier LeagueASEAN Championship
Cristiano Ronaldo Champions League trophy

โรนัลโด้ยืนหนึ่ง! อันดับดาวซัลโวตลอดกาล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

นอกจากอันดับ 1 อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด้ ในลิสต์อันดับดาวซัลโวตลอดกาลของศึก UCL มีใครอีกบ้าง เราจะพาคุณไปหาคำตอบ

C. RonaldoL. Messi
เพิ่มเติม
โฆษณา

Champions League ตารางและผลการแข่งขัน

วันอังคารที่ 14 เมษายน
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
รวม 6 - 4
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FT
วันอังคารที่ 28 เมษายน
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
รวม 2 - 1
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
รวม 5 - 6
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
pen 4 - 3
เพิ่มเติม

ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Arsenal crestArsenal88002341924
W
W
W
W
W
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
W
W
W
L
W
3Liverpool crestLiverpool86022081218
W
W
W
L
W
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
W
W
W
L
W
5Barcelona crestBarcelona85122214816
W
W
W
L
D
เพิ่มเติม

Wetten im Fokus

Value in der Ungewissheit: Wett-Tipps zum Auftakt der 2. Bundesliga
ดูบทความการพนันเพิ่มเติม