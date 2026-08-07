Champions League
Champions League ภาพรวม
Champions League ตารางและผลการแข่งขัน
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วันอังคารที่ 14 เมษายน
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน
วันอังคารที่ 28 เมษายน
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม
ตารางคะแนน
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|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern Munich
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16