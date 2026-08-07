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True Bangkok United : Lee Man FC理文 Lee Man
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ผลบอลวันนี้ : เกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น, พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา ฯลฯ

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สรุปผลฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา ฯลฯ เช็คผลบอลล่าสุดที่นี่!

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
16.30 น.ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1-1 ลีแมน

on.cc

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันเจ 1 ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.25 น.

โยโกฮามา เอฟ มารินอส - คาชิมา อันท์เลอร์ส

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.30 น.

กัมบะ โอซาก้า - อุราวะ เรด ไดมอนด์ส

YouTube : BG SPORTS

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
19.00 น.

บาเยิร์น มิวนิค - แอสตัน วิลลา

YouTube : BG SPORTS

0.00 น.

ฟูแลม - คริสตัล พาเลซ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

ผลการแข่งขันอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
20.00 น.

เวียดนาม - กัมพูชา

True Ball Thai 1

True Sports 2

20.00 น.

สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย

True Premier Football 4

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันเจ 1 ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.00 น.

เซเรโซ โอซาก้า - ฟาจีอาโน โอกายามา

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.00 น.

คาชิวา เรย์โซล - มิโตะ ฮอลลีฮ็อค

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.00 น.

อวิสป้า ฟุกุโอกะ - วิสเซล โกเบ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.00 น.

นาโงยา แกรมปัส - ชิมิสุ เอสพัลส์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.00 น.

เอฟซี โตเกียว - มาจิดะ เซลเวีย

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.15 น.

ซานเฟรชเช ฮิโรชิมา - เจฟ ยูไนเต็ด ชิบะ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.นครปฐม ยูไนเต็ด - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Facebook : BURIRAM UNITED

YouTube : BG SPORTS

18.00 น.

ยูเวนตุส - อินเตอร์ มิลาน

YouTube : BG SPORTS

19.00 น.

เชลซี - เอซี มิลาน

YouTube : BG SPORTS

20.00 น.

ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต - ฮัลล์ ซิตี้

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.00 น.

ลีดส์ ยูไนเต็ด - แอร์เบ ไลป์ซิก

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.30 น.

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน - เซบีญา

beIN SPORTS 1
21.00 น.

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - โรมา

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - เกตาเฟ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

อิปสวิช ทาวน์ - ราโย บาเยกาโน

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

ล็องส์ - ซันเดอร์แลนด์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
22.00 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง

MUTV
22.00 น.

สตุ๊ตการ์ต - เอฟเวอร์ตัน

beIN SPORTS 2
22.00 น.

แรนส์ - เบรนท์ฟอร์ด

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
23.30 น.

โคเวนทรี ซิตี้ - เอสปันญอล

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
0.00 น.

เฟเรนซ์วารอส - เรอัล มาดริด

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
1.00 น.

อูดิเนเซ - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

True Premier Football 4
1.30 น.

เรอัล เบติส - บอร์นมัธ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
2.00 น.

บาเลนเซีย - นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
2.00 น.

บาร์เซโลนา - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

True Premier Football 4
3.00 น.

อูดิเนเซ - บาร์เซโลนา

True Premier Football 4

ผลการแข่งขันอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
20.00 น.

ไทย - เมียนมา

True Ball Thai 1

True Sports 2

20.00 น.

มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์

True Premier Football 4

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันเจ 1 ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
16.00 น.

โตเกียว เวอร์ดี้ - คาวาซากิ ฟรอนตาเล

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
17.00 น.

วี วาเรน นางาซากิ - เกียวโต ซังงะ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.ราชบุรี เอฟซี - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Facebook : BURIRAM UNITED

YouTube : BG SPORTS

18.00 น.บีจี ปทุม ยูไนเต็ด - ลีแมน

on.cc

18.00 น.

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - แอตเลติโก มาดริด

YouTube : BG SPORTS

19.00 น.

ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม - เชลซี

YouTube : BG SPORTS

20.00 น.

อาร์เซนอล - โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.30 น.

ลิเวอร์พูล - โมนาโก

MONOMAX

LFCTV

1.45 น.

โฟรซิโนเน - ลาซิโอ

YouTube : S.S. Lazio

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.00 น.

ยูเวนตุส - ปาแลร์โม

YouTube : BG SPORTS

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
23.15 น.

เอฟเวอร์ตัน - นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
1.30 น.

อาร์เซนอล - โคโม

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
1.30 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด

MONOMAX

MUTV

1.45 น.

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ - ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
2.00 น.

เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา - เรอัล มาดริด

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
2.00 น.

มาลาก้า - ฟูแลม

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

ผลการแข่งขันยูฟ่า ซูเปอร์คัพ

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง - แอสตัน วิลลา

beIN SPORTS 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
16.00 น.ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด - ลีแมน

on.cc

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.30 น.

โคเวนทรี ซิตี้ - โมนาโก

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
19.00 น.

เชลซี - เรอัล โซเซียดาด

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
19.00 น.

ไฟรบวร์ก - คริสตัล พาเลซ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.00 น.

ลีดส์ ยูไนเต็ด - เอาก์สบวร์ก

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.30 น.

อูนิโอน เบอร์ลิน - อิปสวิช ทาวน์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.30 น.

โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค - แอสตัน วิลลา

beIN SPORTS 3
20.30 น.

ไมนซ์ 05 - บอร์นมัธ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.30 น.

บาเยิร์น มิวนิค - แอร์เบ ไลป์ซิก

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - ฮอฟเฟนไฮม์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

ฮัลล์ ซิตี้ - นีซ

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - โบโลญญา

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

เอฟเวอร์ตัน - ลีลล์

beIN SPORTS 2
21.00 น.

เบรนท์ฟอร์ด - ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต

YouTube : BG SPORTS

21.00 น.

ซันเดอร์แลนด์ - แรนส์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
21.00 น.

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน

YouTube : BG SPORTS

21.45 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เอซี มิลาน

MONOMAX

MUTV

22.00 น.

ฟูแลม - สตุ๊ตการ์ท

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
22.30 น.

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - โรมา

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

ผลการแข่งขันลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.30 น.

อลาเบส - เกตาเฟ

beIN SPORTS 1
2.30 น.

เซบีญา - ราโย บาเยกาโน

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.

ลิเวอร์พูล - โคโม

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
18.00 น.

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - ฮอฟเฟนไฮม์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
20.00 น.

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ - แบรสต์

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
22.00 น.

ชาลเก้ 04 - เรอัล มาดริด

MONOMAX SPORTS TV (MONO29)

MONOMAX

22.00 น.

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - สตราส์บูร์ก

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
0.00 น.

ลิเวอร์พูล - โคโม

MONOMAX

LFCTV

ผลการแข่งขันคอมมิวนิตี้ ชิลด์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
21.00 น.

อาร์เซนอล - แมนเชสเตอร์ ซิตี้

MONOMAX

ผลการแข่งขันลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
22.00 น.

ราซิง ซานตานเดร์ - บียาร์เรอัล

beIN SPORTS 1
0.00 น.

เอสปันญอล - เลบานเต้

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)

2.30 น.

เซลต้า บีโก้ - โอซาซูนา

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)

ผลการแข่งขันโทรเฟ เดส์ ช็องปิยงส์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.45 น.

ล็องส์ - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง

MONOMAX

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา - เอลเช

beIN SPORTS 1

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569

ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.00 น.

บาร์เซโลนา - อัล อาห์ลี เอสซี

(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)

ผลการแข่งขันลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

แอตเลติโก มาดริด - มาลาก้า

beIN SPORTS 2
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