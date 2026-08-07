วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|16.30 น.
|ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1-1 ลีแมน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันเจ 1 ลีก
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|17.25 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.30 น.
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|19.00 น.
|0.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
ผลการแข่งขันอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|20.00 น.
True Ball Thai 1
True Sports 2
|20.00 น.
|True Premier Football 4
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันเจ 1 ลีก
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|17.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.15 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|18.00 น.
|นครปฐม ยูไนเต็ด - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
|18.00 น.
|19.00 น.
|20.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.30 น.
|beIN SPORTS 1
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|22.00 น.
|MUTV
|22.00 น.
|beIN SPORTS 2
|22.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|23.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|0.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|1.00 น.
|True Premier Football 4
|1.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|2.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|2.00 น.
|True Premier Football 4
|3.00 น.
|True Premier Football 4
ผลการแข่งขันอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|20.00 น.
True Ball Thai 1
True Sports 2
|20.00 น.
|True Premier Football 4
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันเจ 1 ลีก
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|16.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|17.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|18.00 น.
|ราชบุรี เอฟซี - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
|18.00 น.
|บีจี ปทุม ยูไนเต็ด - ลีแมน
|18.00 น.
|19.00 น.
|20.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.30 น.
MONOMAX
LFCTV
|1.45 น.
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|17.00 น.
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|23.15 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|1.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|1.30 น.
MONOMAX
MUTV
|1.45 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|2.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|2.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
ผลการแข่งขันยูฟ่า ซูเปอร์คัพ
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
|beIN SPORTS 1
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|16.00 น.
|ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด - ลีแมน
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|1.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|19.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|19.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.30 น.
|beIN SPORTS 3
|20.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|beIN SPORTS 2
|21.00 น.
|21.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|21.00 น.
|21.45 น.
MONOMAX
MUTV
|22.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|22.30 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
ผลการแข่งขันลาลีกา
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|0.30 น.
|beIN SPORTS 1
|2.30 น.
beIN SPORTS 1
beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|18.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|18.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|20.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|22.00 น.
MONOMAX SPORTS TV (MONO29)
MONOMAX
|22.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
|0.00 น.
MONOMAX
LFCTV
ผลการแข่งขันคอมมิวนิตี้ ชิลด์
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|21.00 น.
|MONOMAX
ผลการแข่งขันลาลีกา
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|22.00 น.
|beIN SPORTS 1
|0.00 น.
beIN SPORTS 1
beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)
|2.30 น.
beIN SPORTS 1
beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)
ผลการแข่งขันโทรเฟ เดส์ ช็องปิยงส์
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|1.45 น.
|MONOMAX
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันลาลีกา
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
|beIN SPORTS 1
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569
ผลการแข่งขันกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|1.00 น.
|(ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย)
ผลการแข่งขันลาลีกา
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|2.00 น.
|beIN SPORTS 2