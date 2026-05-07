ไม่ชินเท่าไหร่! 'เอนริเก้'ชมทีมเล่นเกมรับระดับเทพ ช่วยให้รอดจากถ้ำเสือใต้

หลุยส์ เอ็นริเก้ เฮดโค้ช ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยกย่องเกมรับของทีมว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม หลังบุกเสมอ บาเยิร์น มิวนิค 1-1 ตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้สำเร็จ
เปแอสเช บุกเสมอ เสือใต้ 1-1 รวมผลสองนัดผ่านเข้าชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม 6-5 ซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าไม่ใช่งานง่าย แต่ลูกทีมของเขารับมือกับความกดดันและเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะไม่คุ้นชินกับเกมลักษณะนี้ก็ตาม
“เราสร้างประวัติศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว และต้องการสานต่อโมเมนตัมที่ดีเพื่อมอบพลังบวกให้สโมสร” เอนริเก้ กล่าว
“เรารู้ว่าเกมนี้จะยาก แต่เราก็บอกตัวเองว่า หากเอาชนะพวกเขาที่ปารีสได้ ทำไมจะชนะที่นี่ไม่ได้?”
“ผมคิดว่าเกมนี้เราก้าวข้ามอีกหนึ่งระดับของการเล่น เราไม่ใช่ทีมที่คุ้นเคยกับการตั้งรับ แต่คืนนี้เราป้องกันกันได้อย่างเทพเลย และผมคิดว่าเราสมควรผ่านเข้ารอบ”