สันติภพ เหลืองอ่อน

ตัวตัดสินเกม! 'กอมปานี'ตัดพ้อกรรมการเป่าเข้าทาง เปแอสเช ทั้งสองนัด

Bayern Munich v Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Champions League
V. Kompany

แวงซองต์ กอมปานี เฮดโค้ช บาเยิร์น มิวนิค ผิดหวังต่อการตัดสิน หลังทีมทำได้แค่เสมอกับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 1-1 ตกรอบรองชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ด้วยสกอร์รวม 6-5

เกมดังกล่าวมี 2 จังหวะที่กุนซือชาวเบลเยียมมอฝว่าค้านสายตา เริ่มจาก นูโน เมนเดส ที่รอดใบเหลืองที่สอง ที่ทำเอาทั้งม้านั่งสำรองของเจ้าบ้านไม่พอใจอย่างหนัก

จากนั้น บาเยิร์น ยังเรียกร้องจุดโทษ ในจังหวะเคลียร์บอลของ วิตินญา ที่ไปโดนมือ ชูเอา เนเวส ในเขตโทษ แต่ VAR ไม่แทรกแซง เนื่องจากบอลมาจากเพื่อนร่วมทีมเดียวกัน ซึ่งเป็นจังหวะที่สร้างความคาใจให้ทีมดังเยอรมัน เพราะมองว่าในเกมแรก เปแอสเช เคยได้จุดโทษจากจังหวะที่คล้ายๆกัน

เราดีกว่าในบางช่วง และพวกเขาก็ดีกว่าในบางช่วงเช่นกัน ทั้งสองทีมอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เกมแบบนี้ตัดสินกันด้วยคุณภาพของนักเตะ แต่การตัดสินก็มีผลเช่นกัน” กอมปานี กล่าว

ไม่มีอะไรเข้าทางเราเลย ถ้าดูจากจังหวะที่ถกเถียงกันได้ ทุกอย่างกลับเป็นผลเสียต่อเรา คืนนี้ผมเห็นทั้งใบแดงและจุดโทษ แต่ผู้ตัดสินไม่เห็น

ผมเข้าใจกฎนะว่าบอลมาจากเพื่อนร่วมทีมของเขาเอง แต่เอาจริง ๆ จากระยะ 10 เมตร กับแขนที่ยกเหนือหัวแบบนั้นมันก็…

อย่างไรก็ตาม กอมปานี ยังกล่าวชื่นชม เปแอสเช พร้อมยอมรับในคุณภาพของคู่แข่งว่า

มันไม่ได้ลดทอนคุณภาพของเปแอสเชเลย พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของยุโรปตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เราโชคร้าย เพราะเราสู้ได้สูสี ทุกครั้งที่เจอกันมันรู้สึกว่าเราใกล้เคียงมาก

