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Cristiano Ronaldo Champions League trophyGetty/Goal composite
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

โรนัลโด้ยืนหนึ่ง! อันดับดาวซัลโวตลอดกาล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

Champions League
C. Ronaldo
L. Messi
R. Lewandowski
K. Benzema
สถิติ
K. Mbappe
E. Haaland
T. Mueller
M. Salah
T. Henry
Z. Ibrahimovic
F. Inzaghi
Neymar
A. Griezmann
H. Kane

นอกจากอันดับ 1 อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด้ ในลิสต์อันดับดาวซัลโวตลอดกาลของศึก UCL มีใครอีกบ้าง เราจะพาคุณไปหาคำตอบ

ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นเวทีประชันฝีเท้าของบรรดายอดนักเตะระดับโลกในประวัติศาสตร์ลูกหนัง

ยอดดาวยิงในตำนานอย่าง ราอูล กอนซาเลซ ห้ำหั่นความเป็นเบอร์หนึ่งกับ อังเดร เชฟเชนโก้ บนเวทียุโรปนี้ในช่วงทศวรรษ 1990-2000 ขณะที่ยุคต่อมาเป็น คริสเตียโน โรนัลโด้ และ ลิโอเนล เมสซี ที่ยกระดับการแข่งขันไปอีกขั้น

GOAL จะพาคุณไปดูทำเนียบดาวซัลโวตลอดกาลในประวัติศาสตร์รายการนี้ ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคยูโรเปี้ยน คัพในปี 1955

ใครคือดาวยิงสูงสุดตลอดกาล แชมเปี้ยนส์ ลีก?

คริสเตียโน โรนัลโด้ คือดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของแชมเปี้ยนส์ ลีก (ทำเนียบนับรวมยูโรเปี้ยน คัพ) โดยมีคู่แข่งตลอดกาลอย่าง ลิโอเนล เมสซี ตามมาในอันดับสอง

ตามมาห่าง ๆ ในอันดับสาม ได้แก่ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ขณะที่ คาริม เบนเซมา อยู่ในอันดับสี่ ตามด้วย ราอูล กอนซาเลซ อันดับห้า, ต่อด้วย คีลิยัน เอ็มบัปเป้, โธมัส มุลเลอร์, เออร์ลิง ฮาลันด์, รุด ฟาน นิสเตลรอย และ เธียร์รี อองรี

20 อันดับดาวซัลโวยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก/ ยูโรเปี้ยน คัพ

อันดับนักเตะประตูลงสนาม
1คริสเตียโน โรนัลโด้140183
2ลิโอเนล เมสซี129163
3โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้109144
4คาริม เบนเซมา90152
=5คีลิยัน เอ็มบัปเป้7199
=5ราอูล กอนซาเลซ71142
7เออร์ลิง ฮาลันด์5959
8โธมัส มุลเลอร์57163
9รุด ฟาน นิสเตลรอย5673
10แฮร์รี เคน5571
=11โมฮาเหม็ด ซาลาห์5098
=11เธียร์รี อองรี50112
13อัลเฟรโด ดิ สเตฟาโน4958
=14อังเดร เชฟเชนโก้48100
=14ซลาตัน อิบราฮิโมวิช48124
=16ยูเซบิโอ4665
=16ฟิลิปโป้ อินซากี้4681
=18ดิดิเยร์ ดร็อกบา4492
=18อองตวน กรีซมันน์44120
20เนย์มาร์4381

*ข้อมูลถึงวันที่ 10 กันยายน 2026

**ลิสต์รายชื่อรวบรวมจากปี 1955-ปัจจุบัน

***นักเตะที่ชื่อเป็นตัวหนา ยังมีชื่อลงเล่นใน UCL ฤดูกาลปัจจุบัน 2026-27

จากสถิติส่วนใหญ่แล้ว ในทำเนียบดาวยิงจะเป็นชื่อของนักเตะที่ยังคงค้าแข้งอยู่ในปัจจุบันหรืออยู่ในยุคที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น แชมเปี้ยนส์ ลีก ยุคใหม่ (ปี 1992 เป็นต้นมา) นั่นเป็นเพราะมีการเพิ่มจำนวนแมตช์การแข่งขันเข้าไปมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

Alfredo Di Stefano Real MadridGetty Images

อย่างไรก็ตาม มีสองคนที่ติดอันดับมาแม้จะลงเล่นตั้งแต่ยุคก่อนจะเป็นแชมเปี้ยนส์ ลีก (ในชื่อยูโรเปี้ยน คัพ) และยังคงเป็นดาวค้างฟ้า นั่นคือ อัลเฟรโด้ ดิ สเตฟาโน อดีตดาวเตะเรอัล มาดริด และ ยูเซบิโอ ตำนานของ เบนฟิก้า ที่ติดมาใน 20 อันดับแรก

ขณะที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ ซึ่งเพิ่งจะทะลุเข้ามาติดใน 20 อันดับแรกได้ไม่นาน กลายเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยทำประตูต่อเกมสูงสุดถึง 1 ประตูต่อเกมเลยทีเดียว

ส่วนรองลงมาก็มีทั้ง แกร์ด มุลเลอร์ ตำนานบาเยิร์น มิวนิค ที่ทำได้ 0.97 ประตูต่อเกม, เฟเรนซ์ ปุสกัส ที่เฉิดฉายกับราชันชุดขาวในช่วงยุคปี 1950-1960 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.88 ประตูต่อเกม, โชเซ อัลฟาตินี กองหน้าชาวบราซิลของเอซี มิลาน ชุดแชมป์ในปี 1963 ซึ่งทำได้ 0.86 ประตูต่อเกม, ดิ สเตฟาโน 0.84 ประตูต่อเกม และ เมสซี 0.79 ประตูต่อเกม

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