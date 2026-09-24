ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นเวทีประชันฝีเท้าของบรรดายอดนักเตะระดับโลกในประวัติศาสตร์ลูกหนัง
ยอดดาวยิงในตำนานอย่าง ราอูล กอนซาเลซ ห้ำหั่นความเป็นเบอร์หนึ่งกับ อังเดร เชฟเชนโก้ บนเวทียุโรปนี้ในช่วงทศวรรษ 1990-2000 ขณะที่ยุคต่อมาเป็น คริสเตียโน โรนัลโด้ และ ลิโอเนล เมสซี ที่ยกระดับการแข่งขันไปอีกขั้น
GOAL จะพาคุณไปดูทำเนียบดาวซัลโวตลอดกาลในประวัติศาสตร์รายการนี้ ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคยูโรเปี้ยน คัพในปี 1955
ใครคือดาวยิงสูงสุดตลอดกาล แชมเปี้ยนส์ ลีก?
คริสเตียโน โรนัลโด้ คือดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของแชมเปี้ยนส์ ลีก (ทำเนียบนับรวมยูโรเปี้ยน คัพ) โดยมีคู่แข่งตลอดกาลอย่าง ลิโอเนล เมสซี ตามมาในอันดับสอง
ตามมาห่าง ๆ ในอันดับสาม ได้แก่ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ขณะที่ คาริม เบนเซมา อยู่ในอันดับสี่ ตามด้วย ราอูล กอนซาเลซ อันดับห้า, ต่อด้วย คีลิยัน เอ็มบัปเป้
20 อันดับดาวซัลโวยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก/ ยูโรเปี้ยน คัพ
|อันดับ
|นักเตะ
|ประตู
|ลงสนาม
|1
|คริสเตียโน โรนัลโด้
|140
|183
|2
|ลิโอเนล เมสซี
|129
|163
|3
|โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
|109
|144
|4
|คาริม เบนเซมา
|90
|152
|=5
|คีลิยัน เอ็มบัปเป้
|71
|99
|=5
|ราอูล กอนซาเลซ
|71
|142
|7
|เออร์ลิง ฮาลันด์
|59
|59
|8
|โธมัส มุลเลอร์
|57
|163
|9
|รุด ฟาน นิสเตลรอย
|56
|73
|10
|แฮร์รี เคน
|55
|71
|=11
|โมฮาเหม็ด ซาลาห์
|50
|98
|=11
|เธียร์รี อองรี
|50
|112
|13
|อัลเฟรโด ดิ สเตฟาโน
|49
|58
|=14
|อังเดร เชฟเชนโก้
|48
|100
|=14
|ซลาตัน อิบราฮิโมวิช
|48
|124
|=16
|ยูเซบิโอ
|46
|65
|=16
|ฟิลิปโป้ อินซากี้
|46
|81
|=18
|ดิดิเยร์ ดร็อกบา
|44
|92
|=18
|อองตวน กรีซมันน์
|44
|120
|20
|เนย์มาร์
|43
|81
*ข้อมูลถึงวันที่ 10 กันยายน 2026
**ลิสต์รายชื่อรวบรวมจากปี 1955-ปัจจุบัน
***นักเตะที่ชื่อเป็นตัวหนา ยังมีชื่อลงเล่นใน UCL ฤดูกาลปัจจุบัน 2026-27
จากสถิติส่วนใหญ่แล้ว ในทำเนียบดาวยิงจะเป็นชื่อของนักเตะที่ยังคงค้าแข้งอยู่ในปัจจุบันหรืออยู่ในยุคที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น แชมเปี้ยนส์ ลีก ยุคใหม่ (ปี 1992 เป็นต้นมา) นั่นเป็นเพราะมีการเพิ่มจำนวนแมตช์การแข่งขันเข้าไปมากขึ้นในยุคปัจจุบันGetty Images
อย่างไรก็ตาม มีสองคนที่ติดอันดับมาแม้จะลงเล่นตั้งแต่ยุคก่อนจะเป็นแชมเปี้ยนส์ ลีก (ในชื่อยูโรเปี้ยน คัพ) และยังคงเป็นดาวค้างฟ้า นั่นคือ อัลเฟรโด้ ดิ สเตฟาโน อดีตดาวเตะเรอัล มาดริด และ ยูเซบิโอ ตำนานของ เบนฟิก้า ที่ติดมาใน 20 อันดับแรก
ขณะที่ เออร์ลิง ฮาลันด์ ซึ่งเพิ่งจะทะลุเข้ามาติดใน 20 อันดับแรกได้ไม่นาน กลายเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยทำประตูต่อเกมสูงสุดถึง 1 ประตูต่อเกมเลยทีเดียว
ส่วนรองลงมาก็มีทั้ง แกร์ด มุลเลอร์ ตำนานบาเยิร์น มิวนิค ที่ทำได้ 0.97 ประตูต่อเกม, เฟเรนซ์ ปุสกัส ที่เฉิดฉายกับราชันชุดขาวในช่วงยุคปี 1950-1960 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 0.88 ประตูต่อเกม, โชเซ อัลฟาตินี กองหน้าชาวบราซิลของเอซี มิลาน ชุดแชมป์ในปี 1963 ซึ่งทำได้ 0.86 ประตูต่อเกม, ดิ สเตฟาโน 0.84 ประตูต่อเกม และ เมสซี 0.79 ประตูต่อเกม