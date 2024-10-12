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샬케 04 개요
리버풀 떠난 지 4개월 만에 ‘은퇴 결정’…‘클롭의 황태자’ 끝내 축구화 벗는다
요엘 마티프
리버풀
한때 메시도 무너트렸는데…전성기 나이에 방출되고 ‘방황’
이적
[NXGN 2024] 세계 축구 최고의 원더키드 50인
[NXGN 2024] 세계 축구 최고의 원더키드 50인
NXGN
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'악! 부상 악령' 마르코 로이스, 또 다시 월드컵 좌절 위기
보루시아 도르트문트 vs 샬케 04
보루시아 도르트문트
“정신나간 결정” 이동경 독일 2부 이적 임박에 샬케 팬 분노
독일 분데스리가
이적
[명단] 2022 여름 이적시장 분데스리가 이적생 총정리
골닷컴이 올 여름 분데스리가 팀 별 이적 현황을 총정리했다.
이적
독일 분데스리가
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August 2026
8월 01일
클럽 친선 경기
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HES
0
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5
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8월 08일
클럽 친선 경기
샬케 04
S04
아탈란타
ATA
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8월 16일
클럽 친선 경기
샬케 04
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RMA
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POS
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W
D
L
F
A
+/-
승점
양식
13
파더보른
0
0
0
0
0
0
0
0
14
RB 라이프치히
0
0
0
0
0
0
0
0
15
샬케 04
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Union Berlin
0
0
0
0
0
0
0
0
17
슈투트가르트
0
0
0
0
0
0
0
0
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