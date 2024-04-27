ブンデスリーガ
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0 - 3
終了
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ロマーノシュミット 52'マーヴィン・ドゥックシュ 61' (pk)オリヴィエ・デマン 90'
(HT 0-0) (終了 0-3)

FCアウクスブルク 対 ブレーメン結果＆スタッツ,