J2 リーグ
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0 - 3
終了
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マルコス・ギリエルメ 10'マテウス・イエス 58'Kaito Matsuzawa 85'
(HT 0-1) (終了 0-3)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,