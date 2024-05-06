J1 リーグ
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1 - 2
終了
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馬場晴也 5'
Kota Tawaratsumida 27'ディエゴオリベイラ 65'
(HT 1-1) (終了 1-2)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 FC東京結果＆スタッツ,