J1 リーグ
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2 - 3
終了
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宮吉拓実 21'村上昌謙 53' (og)
佐藤凌我 19'田代雅也 49'紺野和也 52'
(HT 1-1) (終了 2-3)

京都サンガ 対 アビスパ福岡結果＆スタッツ,