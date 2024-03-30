ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ロベルト・アンドリッヒ 88'パトリック・シック 90' + 1'
マクシミリアンバイエル 33'
(HT 0-1) (終了 2-1)

レバークーゼン 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,