ブンデスリーガ
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5 - 0
終了
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ヴィクター・オコー・ボニフェイス 25' (pk)グラニト・シャカ 60'フロリアン・ヴィルツ 68', 83', 90'
(HT 1-0) (終了 5-0)

レバークーゼン 対 ブレーメン結果＆スタッツ,