J2 リーグ
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1 - 2
終了
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Kazuya Noyori 11'
長井一真 14'Shimon Teranuma 30'
(HT 1-2) (終了 1-2)

レノファ山口FC 対 水戸ホーリーホック結果＆スタッツ,