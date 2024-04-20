リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ロドリゴ・サラサール 53', 85'
サミュエル・エサンド 50'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ブラガ 対 ビゼラ結果＆スタッツ,