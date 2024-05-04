リガポルトガル
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0 - 3
終了
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チココンセイカオ 27'エヴァニウソン 45' + 1'メフディ・タレミ 73' (pk)
(HT 0-2) (終了 0-3)

チャベス 対 FCポルト結果＆スタッツ,