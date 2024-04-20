J1 リーグ
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4 - 2
終了
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だから河原 30'Marcelo Ryan 45' + 3', 80'福田晃人 88'
Kimito Nono 11'鈴木優磨 86' (pk)
(HT 2-1) (終了 4-2)

サガン鳥栖 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,