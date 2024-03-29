リガポルトガル
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1 - 2
終了
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レオネル・ブッカ 16'
パウリーニョ 23'ヌーノサントス 40'
(HT 1-2) (終了 1-2)

エストレラダアマドラ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,