J2 リーグ
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4 - 1
終了
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ピーター・ウタカ 6', 62'アダイウトン 10'三平和司 19'
北川柊斗 90' + 5'
(HT 3-0) (終了 4-1)

ヴァンフォーレ甲府 対 ザスパクサツ群馬結果＆スタッツ,