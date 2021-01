「ピレスのよう」「違いを作れる男」アーセナル20歳MFに賛辞の声続々！エジルも絶賛

アーセナルMFエミール・スミス=ロウに賛辞の声が集まっている。

プレミアリーグでは第14節までに8敗と大不振に陥っていたアーセナル。ミケル・アルテタ監督の解任も噂された中、指揮官は第15節チェルシー戦でブカヨ・サカやガブリエウ・マルティネッリ、スミス=ロウといった若手選手を積極的に起用する勝負に出た。

すると、チェルシーとのダービーでは3-1の勝利を挙げ、続くブライトン戦にも1-0で勝利。そして2日の新年初戦となったウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦は4-0と圧勝し、今季初の3連勝を達成している。

アーセナルではなかなか出番の得られなかったスミス=ロウだが、チェルシー戦で今季リーグ戦初出場を飾ると、以降トップ下のポジションで躍動。この3連戦で2アシストを記録し、チーム復調のカギとなっている。

アーセナルのレジェンドであるマーティン・キーオン氏は試合後『BT Sport』に対し、サカへアシストしたWBA戦の2点目について「(ティエリ)アンリの動きに反応する(ロベール)ピレスを思い起こさせたね。アカデミーを通じて学んできたんだろう」と、無敗優勝達成時のメンバーを挙げながら絶賛した。

「特別なことだよ。スミス=ロウが入ってきて、パスを出してどんどん走り出す。サカはユースチームで一緒にプレーしていたし、彼の動きは分かっているのだろう。素晴らしい動きだった」

「彼がチームに入ってきてから、非常に感銘を受けているよ。誰もがメスト・エジルが果たすべき役割だと思っていた。監督がそういった選手を求めているのが分かる。若くて活気にあふれているね。(スミス=ロウとサカで)それを手に入れた」

なおエジルは、WBA戦後に自身のツイッターを更新。現在登録外のためにチームに帯同していなかった背番号10だが、“後輩”の活躍を絶賛している。

「ナイスゲームだった!素晴らしいスピリットで3連勝。スミス=ロウのようなNo.10がいるといい感じだ。違いを作る男」

Nice game my boys! 🔥 Great spirit - 3 wins in a row ❤️👏🏼 Team looks good with a No10 like Emile Smith Rowe - the difference maker 💪🏼 #YaGunnersYa #COYG #WBAARS @Arsenal