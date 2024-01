2024年のAmazonタイムセール祭りの実施日・開催期間は?お得に購入できる目玉商品を紹介。

Amazonが期間限定の「タイムセール祭り」を開催する。

本記事では、Amazonタイムセール祭りの開催期間や目玉商品などを紹介する。

Amazonタイムセール祭りとは?

87時間のビッグセールと銘打たれた「タイムセール祭り」は、イベント期間中に合計10,000 円以上のお買い上げを対象にポイント(※)還元率が最大10%までアップするキャンペーン。今回の開催期間中は、食品・飲料・お酒商品(栄養バーを除く)はさらに5.5%アップとよりお得になる。キャンペーンに参加するためにはエントリーページからエントリーしなければならないため、忘れずに準備しておこう。

※付与されるポイントは期間限定ポイント。有効期限は2024年4月30日。

Amazonタイムセール祭りの開催期間

「タイムセール祭り」のお買い物期間は2024年2月1日(木)9:00~2024年2月4日(日)23:59。期間中はセール対象商品がセール価格(イベント期間中のみ表示)で購入できるほか、ポイントアップキャンペーンにエントリーしておくことで高いポイント還元率でお買い物をすることができる。

Amazonタイムセール祭りの攻略ポイント

「タイムセール祭り」のセールには「特選タイムセール」、「数量限定タイムセール」、「お買い得情報」の3種類があるが、激戦必至な「数量限定タイムセール」ではプライム会員限定の特典も。プライム会員になれば、「数量限定タイムセール」の一部に30分早く参加することができる。無料トライアル中でもこの特典は利用できる。

「タイムセール祭り」で実施される各種セールの詳細は以下の通り。

特選タイムセール

「本日の特選商品」として幅広いカテゴリーの商品が特別価格で提供される。なお、数量は無制限となっている。

数量限定タイムセール

時間・数量限定のセールであり、時間は最大8時間で終了。Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用すれば、有利に販売ページへとたどり着くことができる。

お買い得情報

「レジで割引キャンペーン」や複数商品購入でお得になる「まとめて割引」、ポイントキャンペーンなどのお買い得な商品・情報をAmazonがまとめる。セールへ参加する際には、チェックしてみることをおすすめする。

Amazonタイムセール祭りの目玉商品

「タイムセール祭り」のセール対象商品が一部事前公開された。

「Echo Dot with clock」などのAmazonデバイスや、「AKRacing ゲーミングチェア」や「2点セット: Surface Laptop Studio + Surface スリム ペン 2」などの人気商品が並んでいる。

■セール対象商品

プライム会員で便利な配送特典を利用しよう

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。

5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。

お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。

