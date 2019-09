本田圭佑が古巣ミランにも逆オファー！「あなた方を助けたい」

無所属が続いているMF本田圭佑(33)が、今度は古巣のミランに逆オファーをかけている。

カンボジア代表の実質的な指揮官を務めているものの、選手としては無所属が続いている本田。昨シーズン限りでオーストラリア・Aリーグのメルボルン・ビクトリーを退団しており、東京五輪のOA枠での出場希望を公言するなど選手としてのキャリアを続行する意欲は見せているが、新天地は定まっていない。

そして、本田は先日に自身のTwitterアカウント(@kskgroup2017)を通じ、負傷者が続出していたマンチェスター・ユナイテッドに逆オファーを提示。「オファーを下さい。お金は必要ないけど、最高のチーム、最高のチームメイトとプレーする必要があります!@ManUtd @ManUtd_JP」とメッセージを送っていた。

さらに、本田は30日にもTwitterを更新し、今度は古巣のミランにラブコールを送っている。

「僕はいつだってあなた方を助けたいと思っています。必要な時に連絡を下さい! @acmilan」

なお、本田が2014年から2017年まで所属していた古巣でもあるミランは、今シーズンここまでのセリエA6試合を終えて2勝4敗の16位と苦戦中。元10番を呼び戻すことで、打開を託す可能性はあるのだろうか。

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan