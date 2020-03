【動画】ラッシュフォード、難聴の子どもたちのために手話を勉強中…微笑ましいミスも

マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが、手話を勉強していることが話題となっている。『BBC』や『The18』など複数メディアが伝えた。

1月の疲労骨折で現在長期離脱を強いられているラッシュフォード。クラブ生え抜きの22歳は離脱中の先月上旬、幼いマンチェスター・Uサポーターから、聴覚に障害がある子どもたちが作るポエムの審査員になってほしいとの手紙を受け取った。その手紙を貰ったことをSNSで報告したラッシュフォードは、「このお願いにノーということなんてできないな」と綴っていた。

I mean how can I say no to this Sheryar, that’s some swerve ⚽️

Count me in 👍🏾 pic.twitter.com/oPAbQqpt3u — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 4, 2020

そして、その手紙を貰ってから約1カ月後、ラッシュフォードが実際に手話を勉強している様子をイギリスメディアが伝えた。笑顔で真剣に手話を勉強する様子が『BBC』の番組にて紹介されると、好意的な意見が多数寄せられた様子だ。

✍️ @MarcusRashford is judging a poetry competition for children with hearing loss 👏#BBCBreakfast’s @sallynugent joined him for his first sign lesson… pic.twitter.com/wvv4Xob7ja — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 4, 2020

勉強中には、ラッシュフォードが「よくやったね!」というポーズと思った仕草が、先生から「それだと“ミルク”になっちゃうよ」と指摘されるシーンも。ラッシュフォードは「最悪だー」と恥ずかしそうに大笑いしていた。

😂😂 @MarcusRashford was pretty quick at picking up the alphabet but it wasn’t all plain sailing...🥛 pic.twitter.com/r7qT3lk4sL — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 4, 2020

負傷中のプロフットボーラーとして素晴らしい活動をしているラッシュフォード。若きエースが引き続き離脱中のマンチェスター・Uは、8日に行われるプレミアリーグ第29節でマンチェスター・シティとのダービーマッチを戦う。