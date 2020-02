今季11得点目を挙げた18歳グリーンウッド「もっと、もっとゴールしたい」

マンチェスター・ユナイテッドは23日、プレミアリーグ第27節でワトフォードに3-0で勝利した。この試合でゴールを挙げたU-21イングランド代表FWメイソン・グリーンウッドが試合を振り返った。

42分にブルーノ・フェルナンデスが自身の獲得したPKを自ら決めて先制したマンチェスター・Uは、58分にもアントニー・マルシャルが加点。75分には、B・フェルナンデスのパスを受けたグリーンウッドがボックス右での見事な仕掛けからゴール左上隅にシュートを叩きこみ、3-0で勝利した。

