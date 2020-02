リヴァプール無敗優勝ならず！今季初黒星にインビンシブルズのアーセナルOBが続々反応

無敗街道を驀進していたリヴァプールが、ついに今季初黒星を喫した。インビンシブルズ達成ならず、ライバルチームの関係者は祝杯をあげているようだ。

現地時間2月29日に行われたプレミアリーグ第28節ワトフォードvsリヴァプールは、イスマイラ・サールが2ゴールの活躍を見せ、3-0でフルタイムを迎えた。これでリヴァプールは今季初黒星。26勝1分け1敗となったが、無敗を続けていたチームに土が着き、03-04シーズンに無敗優勝を達成したアーセナルOBや、ライバルチームの関係者が喜ぶ状況となっている。

03-04シーズンにインビンシブルズを実現した元アーセナルのレイ・パーラーはビールをグラスに注いだ画像をSNSにアップし「リヴァプールは素晴らしいチームだよ。だけど今夜はいい気分だから、祝福せずにはいられない。ワトフォードはよくやった。見事な勝利だった」とメッセージを添えている。

同じくアーセナルOBの元カメルーン代表DFローレンは「私達はレジェンドのままだ。私達には無敗優勝を達成したという偉業がある。我々はアーセナルだ。残念だったけど、リヴァプールの記録は素晴らしいものだよ」とコメントを発した。

かつての守護神デイビッド・シーマンは「インビンシブルズがついえた気の毒な週末になったね。ヨーロッパでの試合が控えているリヴァプールにとっては、一つ心のかせが取れた一戦になったんじゃないかな。ただ、私達はインビンシブルズのアーセナルだ!」と皮肉交じりにSNSでツイートしている。

アーセナル公式SNSもリヴァプールが黒星を喫した後「やれやれ……(Phew…)」と一言だけメッセージを発している。

その一方でマンチェスター・ユナイテッドのOBガリー・ネヴィルは自身の『Twitter』でシャンパンを開ける動画を投稿。コメントは発していないがその表情は満面の笑みとなっており、リヴァプールの初黒星に思うところがあるようだ。

そしてこのSNSにリヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーが反応。「私の新しいプロフィール画像だ」とメッセージを添え、自身のSNSアイコンが、シャンパンを開けるG・ネヴィルの画像になっている。

