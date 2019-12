ファン・ダイク「彼はバロンドールの競争相手だったの？」ジョークにC・ロナウドの姉が激怒…恐怖の長文投稿

2019年のバロンドールが3日に発表され、バルセロナFWリオネル・メッシが史上最多6度目の受賞を飾った。そんな中、有力候補だったリヴァプールDFフィルジル・ファン・ダイクが授賞式で語ったジョークが話題となっている。

メッシとの一騎打ちとみられていたファン・ダイクだが、惜しくも2位となって受賞はならず。そのファン・ダイクは発表前の授賞式で、「クリスティアーノ・ロナウドが欠席したことで、バロンドール獲得競争の相手が一人減りましたね」とリポーターに尋ねられると、「彼は競争相手だったの?」と笑顔でコメントした。

ファン・ダイクは、その後に真剣な表情に戻り、「いや、いや、彼は別の授賞式があったんだと思う」と続けたことから、「競争相手」発言は明らかにジョークだった様子が見て取れた。しかし、クリスティアーノ・ロナウドの姉であるカティア・アヴェイロさんは、このファン・ダイク発言に激怒。自身の『インスタグラム』で、2シーズン前のチャンピオンズリーグ(CL)ユヴェントス戦で当時レアル・マドリーに所属していたC・ロナウドが決めたオーバーヘッドでのゴール写真を添えて、長文を投稿した。

