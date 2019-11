バロンドール候補マネ、初心忘れずスタッフの雑務を手伝う。過去にボロボロの靴でテストを受けて蔑まれた男

リヴァプールのセネガル代表FWサディオ・マネが見せた振る舞いが称賛されている。

昨シーズンにリヴァプールの14年ぶりとなるチャンピオンズリーグ優勝に貢献し、今季もここまで公式戦17試合で11得点5アシストを記録するマネ。リオネル・メッシが昨シーズンの最優秀選手の1位に指名するなど、世界屈指の選手としての地位を確立している。

そんなマネだが、今回のインターナショナルマッチウィーク中に見せた行動が称賛されている。あるツイッターユーザーが、セネガル代表チームがバスから降りてくる動画を投稿。荷台から多くのミネラルウォーターを降ろし、運ぼうとしている代表スタッフに対し、バスから降りてきたマネが一声。両手に重そうなミネラルウォーターを抱え、スタジアムに入っていく様子が捉えられていた。

普段からやっているようなナチュラルな動きだったマネに対し、ユーザーからは「素通りする選手たちの中、マネはちょっと違う人間だ。本当に素晴らしい」、「本当に裕福なのはお金をたくさんもっていることではなく、心が豊かであるということ」、「なんてジェントルマンなんだ」、「人として本当に尊敬できる」などの称賛が相次いだ。

Sadio Mane helps offload items from team bus.



This guy is not fake. pic.twitter.com/EREXKUv0Ug