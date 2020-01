ニューカッスルがアルジェリア代表MFベンタレブを補強…6月までシャルケからのレンタル

現地時間21日、プレミアリーグのニューカッスルがアルジェリア代表MFナビル・ベンタレブをシャルケから獲得したことを発表した。契約期間は2020年6月までの半年間。

ベンタレブは自身のSNSで「ニューカッスルのような伝統あるクラブに加わることができて、ワクワクしているよ。残りのシーズン、契約を残しているシャルケのためにも、全力を尽くす」と意気込みを示している。

1994年生まれ、現在25歳のベンタレブは下部組織時代からリール、ムスクロン、トッテナムなどを渡り歩き、トッテナムでトップデビュー。16-17シーズンにシャルケへのレンタルを経験し、そのまま2017年から完全移籍でシャルケに加わっていた。

その一方では素行面での問題もしばしば話題となり、チームに申告せず合流を見送るなど、シャルケでは処罰としてBチームに送られることも。今季はシャルケで出場機会が与えられず、Bチームの選手としてドイツ4部相当の公式戦に出場していた。

また、ベンタレブは若くしてアルジェリア代表にも名を連ね、2014年のブラジル・ワールドカップではヴァイッド・ハリルホジッチ率いる23人の代表メンバーに。グループリーグ3試合にフル出場し、ベスト16進出に大きく貢献していた。

Happy to join the @nufc family very excited to be wearing the colours of such a historic club , and wish all the best to @s04 for the rest of the season! pic.twitter.com/p6bLRS5NWu