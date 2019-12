【動画】デ・ヘア凡ミスの瞬間…生取材対応中だったモウリーニョ＆G・ネビルの反応が話題に

マンチェスター・ユナイテッドは22日、プレミアリーグ第18節でワトフォードに0-2で敗れた。この試合でユナイテッドGKダビド・デ・ヘアがミスした瞬間のギャリー・ネビル氏とジョゼ・モウリーニョ監督の反応が話題となっている。

50分に先制点を奪われたユナイテッドは続く54分、トロイ・ディーニーのイージーなヘディングシュートをデ・ヘアがキャッチミス。ボールを後逸してしまい、2失点目を喫した。そのまま敗れたユナイテッドは、順位を8位まで落としている。

名手のミスの際、モウリーニョ監督はまさに、試合前のインタビュー取材を受けていた。そんな中、隣にいたG・ネビル氏の唸り声が。モニターでユナイテッド戦を見ていたG・ネビル氏は、デ・ヘアのミスに「信じられない」といった様子で頭を抱えて狼狽えていた。

その様子を見たモウリーニョ監督はインタビューを終えてモニター前に。昨季途中まで率いていた古巣の守護神が犯した凡ミスに、やや険しい表情を見せた後、その場から立ち去った。

😂 It's fair to say @GNev2 could not believe what he was seeing there, watching David De Gea's error.



