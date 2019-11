ジョアン・モウチーニョがウルヴスと2022年まで契約延長「大きなことが成し遂げられる」

プレミアリーグのウォルヴァーハンプトンが、ポルトガル代表ジョアン・モウチーニョとの契約を2022年まで延長したことを公表した。

モウチーニョはクラブの公式メディアを通して「ここでプレーすることが自分にとって最良の決断だと思っている。だから今回、新契約に合意をしたんだ。ウルヴスは大きなことが成し遂げられるチームだ。僕はそれをサポートするために全力を尽くす」と契約延長に喜びのメッセージを発している。

1986年生まれ、現在33歳のモウチーニョはスポルティングの下部組織育ちで04-05シーズンにトップデビュー。2010年にポルトへ新天地を求め、2013年にはモナコへのトランスファーで初の国外移籍を経験。ウルヴスには2018年夏から在籍しており、2年目の途中で新契約を結ぶ運びとなった。

モウチーニョはポルトガル代表としても長年主軸を務め、クリスティアーノ・ロナウドの164、ルイス・フィーゴの127に続く、同国歴代3位となる121キャップを刻んでいる。

Joao Moutinho has signed a new deal with Wolves that will keep him at Molineux until 2022!#Joao2022 pic.twitter.com/9SGv9Fxf5Z