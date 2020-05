アーセナルMFメスト・エジルが綴る「全員が待ち望んでいる交代」とは？ツイートが大きな話題に

アーセナルMFメスト・エジルのツイートが話題を呼んでいる。

新型コロナウイルスの影響を受け、3月から中断が続くプレミアリーグ。先日の会議では全20クラブがシーズン消化に前向きであると確認したことが伝えられたが、未だウイルス感染拡大に終息の目途が立っておらず、先行きは不透明な状況が続いている。

そんな中、エジルは自身の『ツイッター』に投稿。「僕たちが全員が待ち望んでいる交代」とし、自身がタッチライン際に立ち第4審が交代ボードを持つ写真と共に「Covid19 OUT」「フットボール IN」とメッセージを綴った。

The substitution we are all waiting for 🔁🙏🏼



Covid-19 _ OUT ❌🦠

Football _ IN ❤️⚽ pic.twitter.com/KitEEq8ntB