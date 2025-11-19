Getty/GOAL
Xabi Alonso Tidak Berubah! Karim Benzema Akui Filosofi Manajer Real Madrid Masih Sama Sejak Masih Bermain
'Xabi-ball' berjalan lancar di Real Madrid
Awal karier Alonso sebagai manajer Real Madrid ini cukup menarik. Ditunjuk pada akhir musim lalu, tugas pertama ahli taktik asal Spanyol tersebut adalah berpartisipasi di Piala Dunia Antarklub dengan skuad yang setengah bugar. Madrid mencapai semi-final, di mana mereka dihadapkan pada kenyataan pahit di tangan Paris Saint-Germain.
Kemudian, setelah pramusim singkat, pasukan Alonso mengawali musim 2025/26 dengan gemilang. Mereka memenangkan enam pertandingan pertama La Liga, sebelum dihancurkan oleh rival sekota mereka Atletico Madrid dengan skor 5-2 di Metropolitano pada bulan September. Kekalahan itu ternyata hanya sebuah kemunduran kecil, karena Madrid memenangkan tujuh pertandingan berikutnya secara beruntun, termasuk kemenangan gemilang atas Barcelona di Santiago Bernabeu.
Meskipun gagal memenangkan dua pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim Madrid di bawah arahan Alonso ini telah membuktikan bahwa mereka memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan musim 2024/25 yang penuh bencana, di mana mereka gagal meraih trofi bergengsi. Pemain-pemain seperti Kylian Mbappe dan Arda Guler telah menjadi pilar skuad, dengan kapten Prancis tersebut mengawali musim dengan gemilang setelah mencetak 18 gol dalam 16 pertandingan.
Benzema menyukai Real Madrid asuhan Alonso
Dalam wawancara dengan AS, Benzema ditanya apakah ia melihat potensi Alonso untuk menjadi pelatih ketika mereka berbagi ruang ganti. Menanggapi hal tersebut, pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Real Madrid tersebut menjawab: "Saya ingat ketika kami bermain bersama, dan sekarang pun sama saja sebagai pelatih. Tekanan, umpan vertikal… Itu gaya bermain yang saya sukai. Dia baru enam bulan di sana, dan dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia perlu diberi waktu."
Lebih lanjut, ia membela Alonso dan klub dari kritik yang baru-baru ini muncul, menyusul penurunan performa Los Blancos. "Saya suka tim Real Madrid ini," tambahnya. "Banyak yang membicarakannya sekarang, tetapi selalu seperti ini. Jika mereka seri atau kalah, itu krisis. Mereka berubah dari tim terbaik di dunia menjadi mempertanyakan pelatih, pemain ini atau pemain itu… Itu normal karena mereka adalah tim terbaik di dunia. Tapi saya suka tim ini."
Alonso sedang dalam sorotan
Pekan lalu, Ancelotti memberikan penilaiannya terhadap Alonso, yang pernah dilatihnya di Bayern Munich. "Saya tidak bisa memberinya nasihat apa pun. Saya menonton semua pertandingan Madrid karena saya ingin melihat bagaimana performa tim Brasil dan saya melihat tim bermain sangat baik," ujar pelatih asal Italia itu kepada AS. "Mereka telah memenangkan hampir semua pertandingan, tetapi sayangnya dalam sepakbola kita tidak selalu bisa menang. Terkadang kita harus bermain imbang. Satu hal yang saya pelajari di Real Madrid adalah bahwa hasil imbang di sini adalah awal dari krisis. Sungguh. Kita harus terbiasa dengan itu. Kita sudah tahu bahwa penilaian utama seorang pelatih adalah hasil, dan sejauh ini hasilnya spektakuler. Memimpin liga dan masuk delapan besar Liga Champions. Apa lagi yang bisa kita minta dari Xabi? Saya melihat tim yang solid, terutama di lini pertahanan, dan sangat efektif di lini depan. Mbappe bermain sangat baik dan [Jude] Bellingham kembali. Saya pikir Xabi bisa sukses tanpa masalah."
Media dengan cepat memanfaatkan narasi "krisis" menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Rayo Vallecano sebelum jeda internasional – menyusul kekalahan 1-0 dari Liverpool di Liga Champions di Anfield. Sorotan ini terus berlanjut meskipun timnya menang 2-1 di El Clasico bulan lalu, unggul tiga poin di puncak klasemen La Liga setelah 12 pertandingan, dan posisi kuat untuk melaju jauh di Liga Champions. Meskipun demikian, Alonso tak luput dari kritik. Taktik dan manajemen pemain sang manajer telah dipertanyakan, dengan laporan yang menunjukkan bahwa ruang ganti tidak sependapat dengan metodenya.
Apakah Benzema akan terjun ke dunia kepelatihan?
Dalam wawancara yang sama dengan AS, Benzema, yang akan berusia 38 tahun bulan depan, merenungkan apakah ia melihat kepelatihan sebagai kemungkinan nyata setelah pensiun. "Entahlah. Saya punya teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia kepelatihan dan mereka selalu membicarakannya, tapi itu sulit," akunya. "Menjadi pesepakbola atau pelatih memang terasa berbeda, tapi tekanannya sama saja. Rumit."
Pemain Prancis itu, yang kontraknya dengan Al-Ittihad akan berakhir musim panas mendatang, mengklaim bahwa ia ingin bermain selama dua tahun lagi.
