Xabi Alonso Tidak Berubah! Karim Benzema Akui Filosofi Manajer Real Madrid Masih Sama Sejak Masih Bermain

Awal karier Alonso sebagai manajer Real Madrid ini cukup menarik. Ditunjuk pada akhir musim lalu, tugas pertama ahli taktik asal Spanyol tersebut adalah berpartisipasi di Piala Dunia Antarklub dengan skuad yang setengah bugar. Madrid mencapai semi-final, di mana mereka dihadapkan pada kenyataan pahit di tangan Paris Saint-Germain.

Kemudian, setelah pramusim singkat, pasukan Alonso mengawali musim 2025/26 dengan gemilang. Mereka memenangkan enam pertandingan pertama La Liga, sebelum dihancurkan oleh rival sekota mereka Atletico Madrid dengan skor 5-2 di Metropolitano pada bulan September. Kekalahan itu ternyata hanya sebuah kemunduran kecil, karena Madrid memenangkan tujuh pertandingan berikutnya secara beruntun, termasuk kemenangan gemilang atas Barcelona di Santiago Bernabeu.

Meskipun gagal memenangkan dua pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim Madrid di bawah arahan Alonso ini telah membuktikan bahwa mereka memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan musim 2024/25 yang penuh bencana, di mana mereka gagal meraih trofi bergengsi. Pemain-pemain seperti Kylian Mbappe dan Arda Guler telah menjadi pilar skuad, dengan kapten Prancis tersebut mengawali musim dengan gemilang setelah mencetak 18 gol dalam 16 pertandingan.