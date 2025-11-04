Willem II
Willem II Ditekuk Jong PSV, Nathan Tjoe-A-On Gagal Lanjutkan Hasil Impresif
Komposisi pemain Willem II tak mengalami perubahan
Kemenangan besar di ajang piala tidak berlanjut ketika Willem II kembali ke Eerste Divisie. Willem II dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari Jong PSV di De Herdgang, Selasa (4/11) dini hari WIB.
Pelatih John Stegeman tidak melakukan perubahan starter dari skuad yang diturunkan pada pertengahan pekan kemarin saat menggasak FC Dordrecht. Penggawa timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On tetap masuk ke dalam starting Line-up.
Namun keputusan itu tidak berjalan sesuai rencana. Jong PSV sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan empat menit melalui Nicolas Verkooijen. Mounir El Allouchi sempat menyamakan kedudukan di menit ke-35.
Jong PSV kembali unggul lewat gol Ayodele Thomas tiga menit sebelum babak pertama usai. Selepas itu, kedua tim tidak mampu mengubah papan skor hingga laga usai.
Tidak berhasil memperlebar jarak dengan Jong PSV
Hasil itu membuat Willem II melalui tiga laga beruntun Eerste Divisie tanpa kemenangan. Mereka berada di peringkat keenam klasemen sementara dengan 21 poin, sehingga tidak berhasil meninggalkan Jong PSV yang sekarang berada di posisi keempat selepas mengoleksi 24 poin.
Selanjutnya bertemu pemain blasteran Indonesia
Tjoe-A-On bersama Willem II masih berusaha mendapatkan momentum kebangkitan di Eerste Divisie ketika mereka bermain di hadapan pendukungnya. Willem II akan menjamu Top Oss, klub yang diperkuat pemain blasteran Indonesia Mauresmo Hinoke. Duel ini berlangsung di Stadion Koening, Sabtu (8/11) dini hari WIB.
Susunan pemain
Jong PSV: Niek Schiks; Raf Van De Riet, Fabian Merien, Sven Van Der Plas, Michael Bresser; Nicolas Verkooijen, Joel Van Den Berg, Jordy Bawuah; Robin Van Duiven, Ayodele Thomas, Tai Abed.
Willem II: Thomas Didillon-Hodl; Alessandro Ciranni, Finn Stam, Justin Hoogma, Nathan Tjoe-A-On; Gijs Besselink, Mounir El Allouchi, Uriel Van Aalst; Nick Doodeman, Samuel Bamba, Devin Haen.
