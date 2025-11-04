Willem II Ditekuk Jong PSV, Nathan Tjoe-A-On Gagal Lanjutkan Hasil Impresif

Kemenangan besar di ajang piala tidak berlanjut ketika Willem II kembali ke Eerste Divisie. Willem II dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari Jong PSV di De Herdgang, Selasa (4/11) dini hari WIB.

Pelatih John Stegeman tidak melakukan perubahan starter dari skuad yang diturunkan pada pertengahan pekan kemarin saat menggasak FC Dordrecht. Penggawa timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On tetap masuk ke dalam starting Line-up.

Namun keputusan itu tidak berjalan sesuai rencana. Jong PSV sudah membuka keunggulan saat laga baru berjalan empat menit melalui Nicolas Verkooijen. Mounir El Allouchi sempat menyamakan kedudukan di menit ke-35.

Jong PSV kembali unggul lewat gol Ayodele Thomas tiga menit sebelum babak pertama usai. Selepas itu, kedua tim tidak mampu mengubah papan skor hingga laga usai.