Apakah Era Vinicius Junior Di Real Madrid Telah Berakhir? Perselisihan Dengan Xabi Alonso, Performa Cemerlang Kylian Mbappe & Bakat-Bakat Muda Bisa Memaksa Bintang Brasil Menuju Arab Saudi

Dengan waktu kurang dari 20 menit tersisa di El Clasico pertama musim ini di Santiago Bernabeu, manajer Real Madrid Xabi Alonso melakukan pergantian ganda saat timnya unggul 2-1 atas Barcelona. Federico Valverde menerima pergantian itu dengan lapang dada. Vinicius Junior tidak. Lima kali ia bertanya dengan tak percaya, "Saya?!", yang membuat manajernya bingung. "Ayolah, Vini, sialan!," pinta Alonso. Dan sang winger tak mampu bersikap tenang.

"Selalu saya! Saya meninggalkan tim! Saya pergi!" kata Vinicius sambil berjalan meninggalkan lapangan dan langsung menuju terowongan. "Lebih baik saya pergi, saya pergi." Pada tahap ini, mungkin itu yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat, karena pembangkangan Vinicius yang memalukan sama sekali tidak mengejutkan.

Sebaliknya, itu sepenuhnya sesuai dengan karakternya yang mudah meledak-ledak, hanya luapan emosi belaka dari seorang pemain yang kini berisiko menjadi sumber masalah yang lebih besar daripada yang seharusnya bagi Real Madrid...

    Bencana Ballon d'Or

    Belum lama ini Madrid bersedia menoleransi perilaku egois Vinicius - dan terkadang bahkan mendukungnya.

    Pemain internasional Brasil itu sangat yakin akan memenangkan Ballon d'Or tahun lalu dan bahkan menyinggung kemenangannya yang tampaknya akan segera diraih dalam perdebatan sengit dengan Gavi menjelang akhir kekalahan 4-0 Madrid dari Barcelona, hanya dua hari sebelum acara di Paris.

    Itu merupakan wawasan yang cukup terbuka tentang pola pikirnya. Vinicius jelas merasa bahwa membanggakan peluangnya meraih Ballon d'Or sementara timnya dipermalukan di kandang sendiri oleh rival paling dibenci mereka adalah semacam sindiran; bahwa kejayaan individu entah bagaimana lebih penting daripada kegagalan kolektif dalam permainan tim seperti sepakbola. Namun, leluconnya ada pada sang winger - karena Vinicius tidak memenangkan Ballon d'Or, dan ia menerimanya dengan sangat, sangat buruk.

    Meskipun Rodri pantas menjadi peraih Ballon d'Or 2024, Vinicius menolak menghadiri penobatan gelandang Manchester City tersebut.

    Tentu saja, tidak ada satu pun perwakilan dari Real Madrid yang hadir. "Jelas bahwa Ballon d'Or dan UEFA tidak menghormati Real Madrid," ujar seorang sumber anonim kepada AS. "Dan Real Madrid bukanlah tempat di mana mereka tidak dihormati."

    Dalam hal kemarahan yang berlebihan, itu cukup histeris, ironi yang tidak disengaja itu hampir tak tertahankan. Madrid dan Vinicius merasa tidak dihormati - namun merekalah yang tidak menghormati Rodri.

    Tapi, setidaknya boikot Ballon d'Or adalah sesuatu yang dapat dengan mudah didukung oleh Los Blancos. Bentrokan kepribadian Vinicius yang sangat kentara dengan Alonso jauh lebih bermasalah bagi Florentino Perez dkk.

    Kedatangan Alonso

    Alonso adalah pemimpin yang disukai – sebagaimana dibuktikan oleh para pemain yang diasuhnya selama di meraih kesuksesan Bayer Leverkusen – tetapi pelatih asal Spanyol tersebut tidak memiliki pendekatan yang sama terhadap manajemen pemain atau taktik tim seperti pendahulunya sebagai manajer Madrid, Carlo Ancelotti, yang hubungannya seperti ayah dengan Vinicius dan pemain Brasil lainnya di ruang ganti Santiago Bernabeu tak diragukan lagi berperan dalam penunjukan ahli taktik asal Italia itu sebagai pelatih Selecao.

    Akibatnya, kedatangan Alonso kemungkinan besar akan membuat beberapa pihak di Real marah - setidaknya pada awalnya - tetapi itu tidak dianggap sebagai hal buruk. Perasaan yang muncul adalah bahwa setelah musim terakhir yang buruk di bawah Ancelotti, para superstar Madrid akan diuntungkan dengan lebih sedikit kebebasan dan lebih banyak struktur.

    Kylian Mbappe jelas berkembang pesat di bawah bos baru ini. Pemain Prancis tersebut memenangkan Sepatu Emas Eropa tahun lalu, dengan 31 gol dalam 34 pertandingan La Liga, tetapi rasio golnya justru meningkat musim ini, sementara permainannya secara keseluruhan juga semakin dinamis.

    Mbappe kini, tanpa diragukan lagi, menjadi pemimpin lini serang Madrid, sekaligus bintang klub – yang memang merupakan rencana Perez sejak awal. Itulah sebabnya ia menginvestasikan begitu banyak waktu, uang, dan upaya untuk meyakinkan Mbappe meninggalkan Paris Saint-Germain ke Madrid.

    Namun, dampaknya adalah Vinicius tidak lagi merasa dihargai seperti dulu di Bernabeu.

    Meningkatnya ketegangan antara pemain dan pelatih

    Kontrak Vinicius saat ini akan berakhir dua tahun lagi dan masih bisa diperpanjang. Namun, meskipun perpanjangan kontrak dianggap sudah pasti pada musim lalu, masa depan sang penyerang kini diselimuti ketidakpastian - dan hubungan Vinicius yang tegang dengan Alonso adalah alasannya.

    Tanda-tanda awal ketegangan antara keduanya muncul di Piala Dunia Antarklub, ketika Alonso memberi tahu Vinicius bahwa ia tidak akan menjadi starter di semi-final melawan Paris Saint-Germain, yang sama sekali tidak disambut baik oleh sang penyerang.

    Pada akhirnya, Vinicius menjadi starter di East Rutherford - tetapi itu karena cedera yang dialami Trent Alexander-Arnold, dan bahkan saat itu pemain berusia 25 tahun tersebut kurang terkesan karena ditempatkan 'di luar posisi' di sayap kanan. Meskipun demikian, Vinicius tetap berperan dalam awal musim 2025/26 yang gemilang bagi Madrid.

    Tapi, segera terungkap bahwa ia tidak senang dengan rotasi dan pergantian pemain yang dilakukan Alonso. Dengan sisa waktu 13 menit dalam kemenangan 2-0 atas Espanyol pada 20 September, Vinicius digantikan oleh Rodrygo. Ia merespons dengan melambaikan tangan tanda tak percaya sebelum melemparkan botol air karena frustrasi.

    "Saya tidak akan mempermasalahkan hal kecil"

    Vinicius dan pihaknya mungkin akan sangat tidak setuju, tetapi sebenarnya ia sangat beruntung memiliki pelatih setenang Alonso, yang telah menangani perilaku kekanak-kanakannya dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkannya selama masa bermainnya.

    Setelah kemarahan di Espanyol, Alonso menunjukkan bahwa Franco Mastantuono, yang ditarik keluar bersamaan dengan Vinicius, juga kecewa dengan penarikannya.

    "Franco berkata kepada saya, 'Apakah Anda menarik saya keluar?' Dan saya berkata, 'Ya.' Hal serupa terjadi pada Vini, itu terjadi pada semua orang," Alonso menjelaskan dengan cukup masuk akal. "Tapi saya sangat senang dengan penampilan Vinicius. Satu-satunya hal yang kurang darinya hari ini adalah gol."

    "Memang benar dia keluar lapangan saat kondisinya sedang prima, jadi saya bisa saja menunggu sebentar untuk menggantikannya, tetapi saya mengerti bahwa kami membutuhkan pemain baru untuk mempertahankan kendali. Jadwalnya padat dan kami harus terus seperti ini."

    Ketika Alonso kembali didesak soal ini beberapa hari kemudian, ia menunjukkan nada yang lebih empati.

    "Saya juga pernah menjadi pemain," ujarnya menjelang pertandingan timnya melawan Levante. "Ketika saya digantikan, itu tidak selalu menjadi momen yang menyenangkan. Jadi, [rasa frustrasi] itu wajar, itu wajar. Kami membicarakan banyak hal setelah pertandingan, karena saya suka dekat dengan para pemain, dan saya tidak akan membesar-besarkan hal kecil."

    Namun, Vinicius jelas tidak mampu menahan diri seperti itu.

    "Florentino Perez akan menyingkirkannya"

    Kemarahan Vinicius di El Clasico selalu memicu kontroversi besar. Ini bukan Espanyol. Melainkan Barcelona. Dalam pertandingan terbesar sepakbola. Seluruh dunia menyaksikan, artinya semua orang punya pendapat.

    Mantan pemain internasional Brasil Luis Fabiano menuduh kompatriotnya itu "kurangnya rasa hormat" kepada penggantinya, Rodrygo, sementara mantan pemain internasional Prancis Christophe Dugarry mewakili banyak orang ketika ia menyatakan dirinya muak dengan sikap Vinicius.

    "Dia selalu merengek, dia selalu menangis pada wasit dan lawan - dia tak tertahankan sekarang," kata Dugarry kepada RMC Sport. "Anda boleh kecewa setelah ditarik keluar, dengan kepala tertunduk, menggerutu, tetapi menghina pelatih Anda, ini sudah keterlaluan."

    "Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri bahwa jika pelatih tidak memainkan Anda, itu karena penampilan Anda tidak pada level yang tepat? Keluarlah, Bung, keluarlah. Penampilan Anda tidak sesuai harapan. Ia masih jauh dari levelnya beberapa musim terakhir. Ia perlu mengevaluasi kembali dirinya sendiri."

    "Ia calon peraih Ballon d'Or, pemimpin Brasil, salah satu pemain terbaik Real Madrid. Tapi ia perlu menunjukkan sesuatu yang lain jika ingin berada di level yang sama. Florentino Perez akan menyingkirkannya."

    Sementara Steve McManaman, ia kesal kepada Vinicius karena dianggap menutupi kemenangan yang sangat penting bagi mantan klubnya. "Kita seharusnya tidak membicarakan seseorang yang digantikan setelah 75 menit. Itu membuat saya marah," kata pemenang Piala Eropa itu di ESPN.

    "Karena ini bukan tentang [Vinicius], ini tentang tim. Ini tentang kolektif. Ini tentang kemenangan. Ini tentang unggul lima poin. Ini tentang mengalahkan Barcelona setelah mereka mengalahkan Anda empat kali tahun lalu. Ini tentang memenangkan El Clasico pertama Xabi Alonso sebagai pelatih."

    "Hal-hal seperti ini biasa terjadi dalam sepakbola"

    Di sisi lain, Vinicius juga memiliki sejumlah pembela . Toni Kroos, misalnya, berpendapat di podcastnya sendiri bahwa "tak seorang pun bisa menilai atau membayangkan emosi" yang dialami seorang pemain saat El Clasico yang dimainkan di depan 80.000 orang. "Dalam suasana yang dingin dan dengan sedikit jarak, ia mungkin akan berpikir: 'Yah, saya seharusnya bisa menahan amarah sedikit lebih lama.' Seperti yang Anda lihat di gambar, hal itu tidak tersampaikan dengan cara yang ideal," ungkap mantan gelandang Madrid itu. "Meski begitu, saya ingin menunjukkan bahwa berada di sana dalam pertandingan seperti itu adalah situasi yang luar biasa secara emosional."

    Yang terpenting, rekan setim Vinicius, Dean Huijsen, juga membelanya, dengan bek tengah Spanyol itu menuduh media "membesar-besarkan" masalah kecil. "Dia memang meminta maaf, yang menurut saya wajar, tapi dia rekan setim yang luar biasa, orang yang sangat baik, dan itu bukan masalah besar. Hal-hal seperti ini memang biasa terjadi di sepakbola."

    Namun, masalah dengan argumen Huijsen adalah permintaan maaf tersebut bisa dibilang lebih buruk daripada tindakannya itu sendiri. Dalam pernyataan 98 kata tentang keruntuhannya, tidak ada satu pun yang menyebut pelatihnya.

    Vinicius pada dasarnya meminta maaf kepada semua orang kecuali orang yang tidak ia hormati - dan itu bukan suatu kelalaian. Tidak disebutkannya sedikit pun referensi kepada Alonso pun sangat disengaja - begitu pula fakta bahwa permintaan maaf publik tersebut diunggah daring di hari yang sama ketika The Athletic menerbitkan sebuah artikel di mana seorang sumber anonim mengatakan bahwa Alonso "mengira dirinya Pep Guardiola, tapi sejauh ini dia hanyalah Xabi."

    Alonso, patut dipuji, terus bangkit dari upaya licik semacam itu untuk mengubah situasi menjadi perebutan dukungan publik antara pemain dan pelatihnya. Ia justru lebih memilih memuji Vinicius atas permintaan maafnya yang "berharga" dan "positif" serta mengakhiri masalah ini.

    Tetapi, kasus ini masih jauh dari selesai, sebagaimana ditegaskan oleh bocoran yang terus beredar di media, dengan AS melaporkan bahwa Vinicius kini 'serius mempertimbangkan' untuk meninggalkan Madrid, sementara BILD bahkan mengklaim bahwa keputusan untuk menjual sang penyerang di akhir musim telah diambil.

    Tentu saja tidak akan mengejutkan melihat Vinicius pindah ke Arab Saudi - kabar yang telah lama menjadi perbincangan. Masa-masa keemasannya mungkin masih terbentang di depannya, tetapi sulit membayangkan klub elite Eropa mana pun akan memenuhi harga yang dirumorkan sebesar €150 juta yang diminta Real Madrid.

    Mbappe adalah raja baru di Madrid

    Tentu saja, banyak hal bisa berubah antara sekarang dan musim panas mendatang - terutama di Bernabeu, di mana seorang pelatih hanya perlu beberapa kekalahan untuk mencapai krisis. Namun, Alonso saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat, dengan Madrid di puncak klasemen La Liga, sementara Vinicius telah berada di posisi yang kurang ideal karena sifat pemarah dan penampilannya yang tidak konsisten (tanpa gol atau assist dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi).

    Dia mungkin masih percaya bahwa dirinya adalah pemain terbaik di dunia, tetapi dia bahkan bukan pemain terbaik di Bernabeu. Seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh mantan pemain internasional Prancis Emmanuel Petit kepada JeffBet, Mbappe adalah "raja" baru Madrid dan "Vinicius Jr. kesal karena gajinya tidak sama dan fakta bahwa tim ini dibangun di sekitar Mbappe. Rasanya bahkan Jude Bellingham pun kesal dengan kedatangan Mbappe karena ia tidak banyak mencetak gol, tetapi hal itu telah berubah belakangan ini. Semuanya telah berubah, di media, di ruang ganti, taktik di lapangan. Bellingham telah bertindak secara profesional dan lebih cerdas dalam berkomunikasi dibandingkan Vinicius."

    Yang mungkin lebih mengkhawatirkan bagi Vinicius, ada sejumlah talenta muda yang menjanjikan di skuad Madrid yang mampu menggantikan posisinya di starting XI, termasuk Mastantuono dan Endrick. Lebih lanjut, jika ia dijual, sejumlah besar uang yang terkumpul dapat dengan mudah diinvestasikan untuk membeli striker bintang (Erling Haaland, siapa saja?!) jika Alonso ingin memindahkan Mbappe ke sayap kiri.

    Tentu saja, bos Los Blancos tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu dalam situasi saat ini. Ia hanya berusaha menjaga ketenangan untuk saat ini, karena ia tahu betapa berharganya Vinicius bagi harapan Madrid untuk meraih trofi bergengsi musim ini.

    Tetapi, Alonso juga mengakui bahwa agar Vinicius dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya, "Ia harus merasa penting dan nyaman." Saat ini, ia jelas tidak merasakan keduanya, yang berarti jika ia mengancam akan pergi lagi, Madrid mungkin akan mengusirnya.

