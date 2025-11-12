Apakah Era Vinicius Junior Di Real Madrid Telah Berakhir? Perselisihan Dengan Xabi Alonso, Performa Cemerlang Kylian Mbappe & Bakat-Bakat Muda Bisa Memaksa Bintang Brasil Menuju Arab Saudi

Belum lama ini Madrid bersedia menoleransi perilaku egois Vinicius - dan terkadang bahkan mendukungnya.

Pemain internasional Brasil itu sangat yakin akan memenangkan Ballon d'Or tahun lalu dan bahkan menyinggung kemenangannya yang tampaknya akan segera diraih dalam perdebatan sengit dengan Gavi menjelang akhir kekalahan 4-0 Madrid dari Barcelona, hanya dua hari sebelum acara di Paris.

Itu merupakan wawasan yang cukup terbuka tentang pola pikirnya. Vinicius jelas merasa bahwa membanggakan peluangnya meraih Ballon d'Or sementara timnya dipermalukan di kandang sendiri oleh rival paling dibenci mereka adalah semacam sindiran; bahwa kejayaan individu entah bagaimana lebih penting daripada kegagalan kolektif dalam permainan tim seperti sepakbola. Namun, leluconnya ada pada sang winger - karena Vinicius tidak memenangkan Ballon d'Or, dan ia menerimanya dengan sangat, sangat buruk.

Meskipun Rodri pantas menjadi peraih Ballon d'Or 2024, Vinicius menolak menghadiri penobatan gelandang Manchester City tersebut.

Tentu saja, tidak ada satu pun perwakilan dari Real Madrid yang hadir. "Jelas bahwa Ballon d'Or dan UEFA tidak menghormati Real Madrid," ujar seorang sumber anonim kepada AS. "Dan Real Madrid bukanlah tempat di mana mereka tidak dihormati."

Dalam hal kemarahan yang berlebihan, itu cukup histeris, ironi yang tidak disengaja itu hampir tak tertahankan. Madrid dan Vinicius merasa tidak dihormati - namun merekalah yang tidak menghormati Rodri.

Tapi, setidaknya boikot Ballon d'Or adalah sesuatu yang dapat dengan mudah didukung oleh Los Blancos. Bentrokan kepribadian Vinicius yang sangat kentara dengan Alonso jauh lebih bermasalah bagi Florentino Perez dkk.