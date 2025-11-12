Liverpool title race over GFX 1:1GOAL
Yosua Arya dan Mark Doyle

Upaya Liverpool Pertahankan Gelar Liga Primer Telah Berakhir?! Arne Slot Harus Ambil Keputusan Sulit Untuk Masa Depan Yang Lebih Cerah

Manajer Liverpool Arne Slot menyindir setelah kekalahan 3-0 dari Manchester City bahwa waktu terbaik untuk menilai sebuah tim adalah di akhir musim. "Waktu terbaik berikutnya," ujar pelatih asal Belanda itu, "adalah setelah 19 pertandingan, karena setelah itu Anda semua akan menghadapi lawan yang sama." Namun, kita tidak perlu menunggu hingga pertengahan musim untuk menentukan apakah Liverpool mampu mempertahankan gelar mereka. Persaingan The Reds sudah berakhir setelah lima kekalahan telak dalam 11 pertandingan.

"Rasanya terlalu banyak," ujar Slot dalam konferensi pers usai laga di Etihad Stadium. "Hal terakhir yang harus saya bicarakan adalah perebutan gelar, karena kenyataannya kami berada di posisi kedelapan."

Memang, satu-satunya pertanyaan nyata sekarang adalah apakah Liverpool dapat menyelamatkan musim mereka dengan finis di empat besar sementara pada saat yang sama membangun momentum yang cukup dalam beberapa bulan mendatang untuk menghadapi tantangan serius di Liga Champions.

    VAR bukan alasan yang tepat

    Slot memang heran dengan keputusan VAR menganulir gol penyeimbang Virgil van Dijk di Etihad Stadium. Namun, ia bahkan tidak berusaha berargumen bahwa The Reds pantas bermain imbang saat jeda. "Di babak pertama," kata Slot, "mereka lebih baik dari kami dalam segala aspek."

    Statistik jelas mendukung penilaian tersebut. Selain hanya mencatatkan satu tembakan kurang akurat sepanjang pertandingan, Liverpool juga kalah lebih dari 60 persen dalam duel mereka. Banyak perhatian jelas tertuju pada bagaimana Conor Bradley kesulitan menahan Pemain Terbaik Pertandingan Jeremy Doku (terutama karena ia hanya mendapat sedikit bantuan dari Ibrahima Konate dan Mohamed Salah), tetapi kenyataannya Liverpool kalah head-to-head di seluruh lapangan. Tidak ada satu pun anggota tim Slot yang bermain bagus - atau bermain dengan intensitas yang dibutuhkan untuk pertandingan Liga Primer yang penting dan berat seperti ini.

    "Anda tidak bisa menganggap Liverpool sebagai kandidat juara. Keputusan [mengenai gol yang dianulir] mungkin merugikan mereka, tetapi secara keseluruhan, City terlihat lebih baik secara teknis dan fisik daripada Liverpool," ujar mantan kapten Manchester United Roy Keane kepada Sky Sports. "Mereka masih memiliki kualitas menyerang dan, terkadang, mereka akan menyulitkan tim lawan, tetapi secara defensif, gol-gol yang mereka berikan, pengambilan keputusan, kurangnya intensitas dan energi, serta pergantian pemain yang cepat dan agresif - mereka masih terlihat sangat lemah."

    Menolak menyalahkan pemain

    Slot menegaskan bahwa Liverpool tidak ingin berusaha keras di Etihad Stadium dan ia tidak khawatir dengan sikap atau permainan para pemainnya.

    "Mudah memenangkan duel jika rencana permainan dan taktiknya berhasil, dan saya pikir itulah yang terjadi melawan [Aston] Villa dan [Real] Madrid," kata mantan pelatih Feyenoord itu, merujuk pada kemenangan yang meningkatkan moral pekan lalu di Anfield. "Namun, kami kesulitan dengan mereka yang membawa begitu banyak pemain ke tengah lapangan dan sulit bagi beberapa pemain kami untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi, saya pikir ini bukan karena pemain saya tidak ingin berduel, mereka harus banyak berlari karena mereka [City] jauh lebih baik dalam penguasaan bola daripada kami."

    "Pertama-tama, saya akan selalu melihat rencana permainan kami dan mereka, dan tidak menyalahkan pemain saya sama sekali karena, di babak kedua, ketika kami bermain lebih baik, saya pikir Anda juga bisa melihat bahwa mereka mampu memenangkan lebih banyak duel. Dalam periode waktu itu, saya pikir kami memang pantas mencetak gol."

    Keane mengejek penilaian Slot terhadap babak kedua The Reds dengan berargumen bahwa, "pertandingan sudah berakhir! Mudah bermain bagus ketika Anda tidak bertaruh untuk apa pun." Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Seandainya Cody Gakpo memanfaatkan peluang gemilang untuk memperkecil ketertinggalan Liverpool tak lama setelah masuk, tim tamu pasti akan langsung kembali ke permainan.

    Namun, tak dapat disangkal bahwa The Reds bukanlah kekuatan yang gigih seperti musim lalu.

    £400 juta dihabiskan untuk terlihat lebih lemah

    Musim ini, Liverpool terlalu sering memulai pertandingan dengan tempo lambat, sehingga kebobolan serangkaian gol awal yang merugikan. Kami juga masih menunggu penjelasan yang memadai mengapa tim Slot terlihat seperti "tim lemah", seperti yang dikatakan Keane, setelah menghabiskan lebih dari £400 juta ($525 juta) untuk memperkuat skuad mereka selama bursa transfer musim panas.

    Slot ada benarnya ketika ia mengatakan bahwa Liverpool terhambat oleh masalah kebugaran. Bradley dan Alexis Mac Allister baru saja kembali ke performa terbaiknya setelah absen di pramusim dan masalah mereka tidak diragukan lagi telah memengaruhi keseimbangan tim secara keseluruhan, sementara pemain baru Jeremie Frimpong dan Alexander Isak terganggu oleh cedera di awal karier mereka di Anfield.

    Tapi, Florian Wirtz belum memberikan dampak apa pun di Liga Primer, dan meskipun Hugo Ekitike telah menunjukkan reputasinya sebagai ikon Kop, mantan bintang Bournemouth Milos Kerkez tampil sangat buruk sehingga kehilangan tempatnya di starting XI. Hasilnya adalah hilangnya kekompakan tim yang sebelumnya mapan, sebagaimana ditegaskan oleh rekor Liga Primer mereka yang terdiri dari enam kemenangan dan lima kekalahan.

    "Saya pikir musim lalu mereka jauh lebih konsisten, dan pekerjaan Slot lebih mudah, karena ia mewarisi skuad dari Jurgen Klopp," ujar mantan striker Liverpool Dean Sturridge di Sky. "Namun musim ini, mereka telah mendatangkan pemain baru, beberapa pemain telah menunjukkan performa terbaiknya, tetapi yang lain belum."

    "Liga ini keras. Harapan ini ditujukan kepada para pemain, hanya karena harganya, untuk datang ke sini dan langsung menjadi pesepakbola kelas dunia. Namun, hal itu jarang terjadi di Liga Primer karena tuntutannya tinggi dan intensitas setiap tim yang mereka hadapi lebih baik daripada di seluruh dunia. Saya rasa beberapa pemain terkejut dengan intensitas liga ini - Florian Wirtz salah satunya - sehingga kekompakan tim musim lalu jelas telah hilang." 

    Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Slot untuk mengatasinya?

    Masalah lama dan masalah baru

    Liverpool jelas tidak menjadi tim yang buruk dalam semalam. Sebagai permulaan, kesulitan mereka sebenarnya sudah ada sebelum - dan tak diragukan lagi mendorong - belanja besar-besaran mereka di musim panas.

    The Reds telah bermain 47 kali di semua kompetisi sejak pergantian tahun dan hanya memenangkan 21 pertandingan, dengan total 16 kekalahan. Tentu saja, ada faktor yang meringankan, dengan dua kekalahan mereka di Liga Primer terjadi setelah mereka memastikan gelar juara Inggris ke-20. Tetapi, kelelahan tak diragukan lagi menjadi faktor selama paruh kedua musim lalu yang agak goyah - dan memainkan peran penting dalam pekan yang sulit di bulan Maret ketika mereka tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain sebelum dikalahkan oleh Newcastle di final Piala Liga.

    Dengan demikian, ada pemahaman bahwa Liverpool membutuhkan kedalaman pertahanan yang lebih kuat menjelang musim 2025/26, serta lebih banyak kreativitas di lini tengah dan penyelesaian akhir yang lebih tajam di lini depan. Namun, terlepas dari semua uang yang dikeluarkan, Liverpool masih memiliki masalah di setiap lini.

    Karena kesulitannya dalam menyesuaikan tempo dan fisik Liga Premier, Wirtz dipindahkan ke sisi kiri, di mana Gakpo yang tidak konsisten dan seringkali gagal mengisi kekosongan yang ditinggalkan Luis Diaz, yang kemampuan dribelnya yang tajam sangat dirindukan.

    Meskipun Trent Alexander-Arnold memiliki kekurangan di lini pertahanan, kekosongan yang ditinggalkan bek kanan tersebut sangat terasa dari perspektif ofensif (dan paling terasa oleh Salah). Bradley sama sekali tidak mampu melakukan umpan-umpan membelah garis pertahanan yang sama dari dalam, juga tidak bisa berperan sebagai gelandang - atau setidaknya tidak seefektif Alexander-Arnold.

    Isak yang sepenuhnya fit jelas akan memberikan ketajaman yang berulang kali diklaim Slot telah membuat Liverpool kehilangan poin musim ini (meskipun Ekitike tampil menjanjikan), tetapi performa buruk Konate membuat kegagalan mendapatkan Marc Guehi di hari terakhir bursa transfer tampak seperti kesalahan yang berpotensi fatal.

    Pada dasarnya, perekrutan pemain baru gagal menyelesaikan masalah yang ada - dan justru menciptakan masalah baru.

    Waktunya untuk perubahan

    Liverpool jelas belum kehilangan segalanya, yang tetap menjadi kekuatan tangguh di Eropa, terbukti dengan kemenangan impresif 1-0 atas Real Madrid yang sedang dalam performa terbaik. Klub Merseyside tersebut mungkin berada di tengah-tengah salah satu pertahanan gelar terburuk yang pernah dialami Liga Primer - satu-satunya juara bertahan yang kalah lebih banyak pada tahap musim ini adalah Chelsea (enam) pada musim 2015/16 - tetapi hanya dua tim di atas mereka di klasemen yang saat ini tampaknya tidak mampu mereka susul adalah City dan Arsenal.

    Meskipun kesulitan, mereka masih hanya terpaut dua poin dari Chelsea yang berada di posisi ketiga, yang berarti finis di empat besar masih mudah diraih, terutama bagi tim yang, setidaknya secara teori, seharusnya akan membaik seiring berjalannya musim. Tentu saja, jadwal pertandingan Liverpool setelah jeda internasional terakhir tahun 2025 menawarkan kesempatan untuk membangun momentum serius menjelang periode Natal yang selalu krusial.

    Namun, perubahan pendekatan sangat penting, karena penekanannya seharusnya lebih pada performa, bukan poin. Liverpool tidak perlu tampil sempurna antara sekarang dan pertemuan mereka dengan Arsenal pada 8 Januari - karena perburuan liga tampak mungkin sudah berakhir. Yang benar-benar dibutuhkan adalah unjuk potensi yang menggembirakan, bukti kemajuan yang tak terbantahkan setelah tiga bulan kemunduran yang menyiksa.

    Keputusan yang sulit

    Liverpool jelas memiliki rencana untuk semua pemain baru yang direkrut di musim panas. Sekarang saatnya untuk melihatnya beraksi - karena tidak ada lagi keuntungan yang bisa didapat dari upaya memasukkan pemain baru secara bertahap ke dalam tim. Pendekatan yang hati-hati memang masuk akal ketika Liverpool mencoba menyeimbangkan integrasi pemain dengan perburuan gelar, tetapi itu tidak lagi diperlukan. Kita sekarang perlu melihat visi Slot tentang masa depan - meskipun itu berarti menanggung risiko kehilangan lebih banyak pertandingan liga sekaligus mengecewakan beberapa pemain lama.

    Misalnya, jika idenya adalah membangun serangan di sekitar kualitas kreatif Wirtz, mengapa tidak melakukannya sekarang? Ada yang berpendapat bahwa masuknya pemain Jerman itu sebagai gelandang serang mengganggu keseimbangan lini tengah yang sudah ada, tetapi £116 juta telah digelontorkan untuk merekrut Wirtz dengan pemahaman bahwa ia akan bermain di posisi terbaiknya, yang berarti Slot bertanggung jawab untuk menemukan solusi - meskipun itu berarti merotasi Salah yang sebelumnya tidak tergantikan, yang sedang tidak dalam performa terbaiknya dan akan pergi bertugas internasional selama Natal. 

    Kita melihat tanda-tanda kesepahaman yang baik antara Wirtz dan Isak selama waktu singkat yang mereka habiskan bersama di lapangan - jadi masuk akal untuk memberi mereka kesempatan bermain secara rutin di tim yang sama sekarang karena pemain Swedia itu hampir pulih sepenuhnya.

    Slot juga perlu menunjukkan kepada kita apa yang ingin ia lakukan dengan Ekitike, yang telah membuktikan dirinya terlalu bagus untuk peran pelapis Isak. Entah pemain Prancis itu dipasangkan dengan eks Newcastle tersebut dalam formasi serangan baru atau ia menggantikan Gakpo di sisi sayap - karena ia tidak seharusnya duduk di bangku cadangan setiap pekan.

    Keputusan penting juga perlu dibuat untuk Konate. Bahkan dengan absennya Giovanni Leoni dan kondisi fisik Joe Gomez yang rapuh serta performanya yang tidak konsisten musim ini, Konate yang kontraknya akan segera habis tidak pantas menjadi starter saat ini. Padahal bek tengah tersebut sebelumnya bisa diandalkan untuk setidaknya tampil apik menggantikan Alexander-Arnold di sisi kanan pertahanan Liverpool.

    Tentu saja, bahkan susunan empat bek pilihan Slot pun masih menjadi misteri. Dugaan awal adalah Frimpong dan Kerkez direkrut untuk memberikan ruang menyerang dari posisi full-back, tetapi, bahkan dengan mempertimbangkan masalah cedera yang dialami Frimpong, tampaknya kedua pemain baru tersebut kini tidak menjadi pilihan pertama Slot – dan itu mengkhawatirkan.

    Maka, ini terasa seperti titik krusial dalam musim Liverpool – dan juga masa jabatan Slot. Tidak ada penggemar sejati yang menuntut pemecatan manajer yang memenangkan liga kurang dari enam bulan lalu. Namun, bukti strategi yang jelas dan koheren sangat penting saat ini.

    Seperti yang dikatakan Sturridge di Etihad, "Saya pikir Slot perlu bertahan dengan tim yang benar-benar ia percayai." Karena itu terasa seperti satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan penggemar terhadap proyek manajer - dan janji masa depan yang lebih cerah.

