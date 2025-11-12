Upaya Liverpool Pertahankan Gelar Liga Primer Telah Berakhir?! Arne Slot Harus Ambil Keputusan Sulit Untuk Masa Depan Yang Lebih Cerah

Liverpool jelas memiliki rencana untuk semua pemain baru yang direkrut di musim panas. Sekarang saatnya untuk melihatnya beraksi - karena tidak ada lagi keuntungan yang bisa didapat dari upaya memasukkan pemain baru secara bertahap ke dalam tim. Pendekatan yang hati-hati memang masuk akal ketika Liverpool mencoba menyeimbangkan integrasi pemain dengan perburuan gelar, tetapi itu tidak lagi diperlukan. Kita sekarang perlu melihat visi Slot tentang masa depan - meskipun itu berarti menanggung risiko kehilangan lebih banyak pertandingan liga sekaligus mengecewakan beberapa pemain lama.

Misalnya, jika idenya adalah membangun serangan di sekitar kualitas kreatif Wirtz, mengapa tidak melakukannya sekarang? Ada yang berpendapat bahwa masuknya pemain Jerman itu sebagai gelandang serang mengganggu keseimbangan lini tengah yang sudah ada, tetapi £116 juta telah digelontorkan untuk merekrut Wirtz dengan pemahaman bahwa ia akan bermain di posisi terbaiknya, yang berarti Slot bertanggung jawab untuk menemukan solusi - meskipun itu berarti merotasi Salah yang sebelumnya tidak tergantikan, yang sedang tidak dalam performa terbaiknya dan akan pergi bertugas internasional selama Natal.

Kita melihat tanda-tanda kesepahaman yang baik antara Wirtz dan Isak selama waktu singkat yang mereka habiskan bersama di lapangan - jadi masuk akal untuk memberi mereka kesempatan bermain secara rutin di tim yang sama sekarang karena pemain Swedia itu hampir pulih sepenuhnya.

Slot juga perlu menunjukkan kepada kita apa yang ingin ia lakukan dengan Ekitike, yang telah membuktikan dirinya terlalu bagus untuk peran pelapis Isak. Entah pemain Prancis itu dipasangkan dengan eks Newcastle tersebut dalam formasi serangan baru atau ia menggantikan Gakpo di sisi sayap - karena ia tidak seharusnya duduk di bangku cadangan setiap pekan.

Keputusan penting juga perlu dibuat untuk Konate. Bahkan dengan absennya Giovanni Leoni dan kondisi fisik Joe Gomez yang rapuh serta performanya yang tidak konsisten musim ini, Konate yang kontraknya akan segera habis tidak pantas menjadi starter saat ini. Padahal bek tengah tersebut sebelumnya bisa diandalkan untuk setidaknya tampil apik menggantikan Alexander-Arnold di sisi kanan pertahanan Liverpool.

Tentu saja, bahkan susunan empat bek pilihan Slot pun masih menjadi misteri. Dugaan awal adalah Frimpong dan Kerkez direkrut untuk memberikan ruang menyerang dari posisi full-back, tetapi, bahkan dengan mempertimbangkan masalah cedera yang dialami Frimpong, tampaknya kedua pemain baru tersebut kini tidak menjadi pilihan pertama Slot – dan itu mengkhawatirkan.

Maka, ini terasa seperti titik krusial dalam musim Liverpool – dan juga masa jabatan Slot. Tidak ada penggemar sejati yang menuntut pemecatan manajer yang memenangkan liga kurang dari enam bulan lalu. Namun, bukti strategi yang jelas dan koheren sangat penting saat ini.

Seperti yang dikatakan Sturridge di Etihad, "Saya pikir Slot perlu bertahan dengan tim yang benar-benar ia percayai." Karena itu terasa seperti satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan penggemar terhadap proyek manajer - dan janji masa depan yang lebih cerah.