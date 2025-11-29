Timnas Indonesia
Timnas Wanita Indonesia Tatap SEA Games 2025 Dengan Modal Buruk
Kekalahan telak yang diwarnai gol bunuh diri
Timnas wanita Indonesia mengakhiri pertandingan kalender FIFA tahun ini dengan kekalahan telak 5-0 dari China Taipei di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/11) malam WIB.
Tim besutan Akira Higashiyama mampu memberikan perlawanan kepada China Taipei di babak pertama, namun itu hanya bertahan selama setengah jam. Iris de Rouw terpaksa memungut bola dari jalanya setelah dibobol Su Sin-Yun pada menit ke-35. Pu Hsin-Hui selanjutnya menggandakan keunggulan menjelang babak pertama usai.
Gea Yumanda kemudian mencetak gol bunuh diri pada menit ke-70 yang membuat Chia Taipei unggul 3-0. Chen Yu-Chin dan Hsu Yi-Yun selanjutnya menggenapi kemenangan China Taipei pada menit ke-75 dan 88.
Timnas wanita diburu waktu membenahi kekurangan
Kekalahan itu tentunya menjadi modal tidak bagus bagi timnas wanita untuk menghadapin SEA Games 2025, meski di laga perdana mengalahkan Nepal dengan skor ketat 2-1. Banyak kekurangan yang perlu dibenahi Higashiyama sebelum mereka berlaga di SEA Games 2025 yang dimulai pada 4 Desember. Praktis Higashiyama tidak memiliki waktu banyak untuk membenahi kekurangan secara signifikan, mengingat waktu yang dimiliki tidak lebih dari satu pekan.
Singapura menjadi ancaman tersisa di luar Thailand
Keputusan Kamboja menarik diri dari cabang sepakbola membuat Singapura kini menjadi satu-satunya pesaing timnas wanita untuk memperebutkan tempat di semi-final SEA Games 2025. Mundurnya Kamboja disampaikan di laman resmi federasi sepakbola Singapura (FAS). Singapura juga memanfaatkan kalender FIFA dengan beruji coba melawan Seychelles. Dalam laga, Sabtu (29/11) malam WIB, Singapura menggasak Seychelles dengan skor 7-0.
“Melihat kepercayaan diri dan suasana positif di sekitar tim memang menggembirakan, tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, terutama di lini pertahanan,” kata pelatih Singapura Karim Bencherifa.
“Pertandingan-pertandingan ini merupakan latihan yang bermanfaat bagi permainan menyerang kami, tetapi kami harus kuat dalam bertahan, karena kami memperkirakan Indonesia dan Thailand akan memberikan ancaman serangan yang jauh lebih besar.”
Susunan pemain
Indonesia: Iris de Rouw; Emily Nahon, Gea Yumanda, Isabel Kopp, Felicia de Zeeuw, Helsya Maeisyaroh, Katarina Stalin, Claudia Scheunemann, Isa Warps, Isabel Nottet, Sheva Imut.
China Taipei: Wang Yu-Ting; Chen Ying-Hui, Pan Yen-Hsin, Pu Hsin-Hui, Hsu Yi-Yun, Saki Matsunaga, Su Sin-Yun, Teng Pei-Lin, Tseng Yun-Ya, Chen Yu-Chin, Su Yu-Hsuan.
