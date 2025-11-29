Timnas Wanita Indonesia Tatap SEA Games 2025 Dengan Modal Buruk

Timnas wanita Indonesia mengakhiri pertandingan kalender FIFA tahun ini dengan kekalahan telak 5-0 dari China Taipei di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/11) malam WIB.

Tim besutan Akira Higashiyama mampu memberikan perlawanan kepada China Taipei di babak pertama, namun itu hanya bertahan selama setengah jam. Iris de Rouw terpaksa memungut bola dari jalanya setelah dibobol Su Sin-Yun pada menit ke-35. Pu Hsin-Hui selanjutnya menggandakan keunggulan menjelang babak pertama usai.

Gea Yumanda kemudian mencetak gol bunuh diri pada menit ke-70 yang membuat Chia Taipei unggul 3-0. Chen Yu-Chin dan Hsu Yi-Yun selanjutnya menggenapi kemenangan China Taipei pada menit ke-75 dan 88.